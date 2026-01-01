Nhiều người đang lo sốt vó vì "đu đỉnh" một kim loại quý không kém vàng

Ngày 1-1, thị trường bạc thế giới đóng cửa nghỉ lễ. Trước đó, trong phiên giao dịch đêm 31-12-2025 và rạng sáng 1-1, nhà đầu tư bạc tiếp tục chốt lời mạnh khiến giá bạc mất thêm 6% và kết thúc năm 2025 ở mức 71,54 USD/ounce. Chỉ chưa đầy 1 tuần, giá bạc rớt thẳng đứng từ vùng đỉnh 84 USD/ounce, mất khoảng 17% khiến nhiều nhà đầu tư lo sốt vó.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chốt lời của các nhà đầu tư lan rộng thành bán tháo. Dù vậy, tính chung cả năm 2025, thị trường này vẫn ghi nhận sự bùng nổ chưa từng có, giá bạc từ mốc khoảng 28,8 USD/ounce nhảy vọt lên 84 USD/ounce, tương đương 190%, trước khi điều chỉnh về 71,54 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, giá bạc cũng rớt hàng triệu đồng trong những ngày qua. Hiện, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý giao dịch quanh 2,69 triệu đồng/lượng mua vào, 2,78 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 12,5% so với mốc đỉnh.

Giá bạc kg cũng rớt thảm, về quanh 71,1 triệu đồng mua vào, 74,13 triệu đồng/kg bán ra, mất tới chục triệu đồng so với mốc đỉnh. Nhiều người cho biết trót "đu đỉnh" khi giá bạc ở vùng 80-83 triệu đồng/kg, nếu bán ra lúc này, sẽ lỗ ít nhất 10 triệu đồng mỗi kg.

Theo giới phân tích, giá bạc đang chịu sức ép giảm trong ngắn hạn sau một năm 2025 tỏa sáng. Những yếu tố hỗ trợ giá bạc đi lên gồm việc cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), nhu cầu năng lượng mặt trời và nhu cầu đầu tư của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Dù vậy, năm 2026, triển vọng đối với bạc vẫn tươi sáng do tình trạng khan hiếm nguồn cung. Gần đây, Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng, trong khi Trung Quốc có thể siết hoạt động xuất khẩu bạc…

Giá bạc giảm hàng triệu đồng mỗi kg trong vài ngày qua, bạc miếng cũng giảm hàng trăm ngàn/lượng

Trong dự báo mới nhất trên Kitco, chuyên gia Peter Krauth của SilverStockInvestor cho rằng bạc có thể tiếp tục tỏa sáng khi nguồn cung khan hiếm và đang tiếp tục bị siết chặt ở một số quốc gia.

"Giá bạc đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 50 USD/ounce, lên tới mốc đỉnh 84 USD/ounce. Dù vậy, đây vẫn chưa phải mốc cao nhất của kim loại này. Nếu tính toán chỉ số quan trọng là tỉ lệ giữa vàng/bạc, thì với dự báo giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce trong năm 2026, giá bạc cũng sẽ lên tới 125 USD/ounce" – ông Peter Krauth nói.

Ở chiều ngược lại, cũng không ít dự báo giá vàng có thể lao dốc trong năm nay. Các chuyên gia phân tích hàng hóa tại TD Securities cho rằng giá bạc có thể giảm về quanh mốc 40 USD/ounce trong năm 2026.

Theo TD Securities, bước sang năm tới, Hiệp hội Thị trường Kim loại London (LBMA) có thể đưa ra thị trường hơn 212 triệu ounce bạc từ lượng tồn kho hiện có.

Việc nguồn cung lớn được giải phóng trong thời gian ngắn được đánh giá sẽ tạo áp lực đáng kể lên giá bạc toàn cầu.

Giá bạc biến động rất mạnh chỉ trong một phiên