Dữ liệu sản xuất tại Mỹ khởi sắc gây áp lực lên giá vàng

Thị trường vàng tiếp tục chật vật ở mức dưới 5.000 USD/ ounce, và dữ liệu sản xuất tốt hơn dự kiến từ Cục Dự trữ Liên bang New York có thể gây thêm áp lực giảm giá đối với kim loại quý này.

Giá vàng thế giới suy giảm về mức 8.570 USD/ ounce (ảnh minh họa).

Ngân hàng trung ương khu vực hôm 16/2 báo cáo về kết quả khảo sát sản xuất Empire State đã giảm xuống 7,1 trong tháng 2/2026 so với mức 7,7 của tháng 1. Dữ liệu này vượt xa kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự đoán mức 6,4.

Hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng ở bang New York trong tháng 2. Các doanh nghiệp vẫn lạc quan về điều kiện sẽ tiếp tục được cải thiện, với dự kiến việc làm sẽ tăng trưởng, Richard Deitz, Cố vấn Nghiên cứu Kinh tế tại Cục Dự trữ Liên bang New York cho biết.

Thị trường vàng đã có phản ứng nhẹ trước các dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến, khi kim loại quý này tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh từ phía nhà đầu tư.

Giá vàng giao ngay hiện đang giao dịch ở mức 4.915,50 USD/ounce, giảm 1,5% trong ngày. Thời điểm giảm mạnh nhất là 8.570 USD/ ounce.

Các thành phần của báo cáo cho thấy một số kết quả trái chiều. Chỉ số đơn đặt hàng mới đạt mức 5,8, giảm so với mức 6,6 của tháng 1. Đồng thời, Chỉ số vận chuyển giảm xuống -1,0, giảm mạnh so với mức 16,3 của tháng 1.

Báo cáo cũng ghi nhận sự cải thiện trên thị trường lao động Mỹ. Chỉ số số lượng người lao động tăng lên 4, từ mức âm -9 của tháng 1.

Các chỉ số sản xuất tại Mỹ tốt lên qua đó làm giảm tâm lý phòng thủ từ phía người dân và giới đầu tư, từ đó gây áp lực giảm giá lên vàng.