Cách người Nhật nuôi 'nữ hoàng bò Wagyu'

Matsusaka là một trong ba thương hiệu thịt bò Wagyu nổi tiếng nhất Nhật Bản, bên cạnh bò Kobe và Ōmi. Trong khi Kobe và Ōmi chủ yếu xuất ra quốc tế, phần lớn nông dân Nhật Bản giữ Matsusaka lại để tiêu thụ nội địa. Matsusaka được xem là loại Wagyu đắt nhất, có biệt danh "nữ hoàng bò Wagyu".

Tại Lễ hội bò Matsusaka lần thứ 74 diễn ra ngày 23/11/2025 ở tỉnh Mie, con bò Kazumi đã đạt giải nhất. Sau đó, cửa hàng thịt Asahiya tại thành phố Tsu, tỉnh Mie, đã đấu giá thành công con bò này với số tiền 52,59 triệu yen - con số cao nhất lịch sử kỳ thi. Giá mỗi con Matsusaka bình thường khoảng 5 triệu yen (khoảng 850 triệu đồng).

Một phần thịt bò Matsusaka. Ảnh: Qualifoods

Mức giá cao của Matsusaka đến từ quy trình tuyển chọn, chăm sóc nghiêm ngặt.

Để có tên "Matsusaka", bò bắt buộc là giống cái, chưa từng sinh sản và được đăng ký vào Hệ thống Quản lý Bò thịt Matsusaka. Trước 12 tháng tuổi, bò phải được đưa về nuôi tại vùng chỉ định thuộc tỉnh Mie và ở lại đó liên tục cho đến khi xuất chuồng - đây phải là giai đoạn nuôi dài nhất trong toàn bộ vòng đời con bò, không được gián đoạn hay chuyển đi nơi khác.

Ông Tochigi Jiro, 94 tuổi, chuyên gia về Matsusaka, nuôi dòng bò đặc sản quý hiếm - chiếm khoảng 4% tổng lượng bò Matsusaka trên thị trường. Những con bê này sinh ra tại tỉnh Hyogo, được đưa về vùng Matsusaka lúc 8 tháng tuổi và nuôi dưỡng hơn 900 ngày. Bò của ông từng hai lần đạt giải nhất tại lễ hội bò Matsusaka.

Những con bò cái đắt giá này không sống trong những đồng ruộng bùn lầy. Mỗi con được xếp trong chuồng riêng, hầu như không có mùi hôi, chỉ thoang thoảng mùi rơm khô.

Bò được cho uống bia để kích thích thèm ăn, xịt rượu shochu và massage nhằm tạo vân mỡ đều. Bò không thể tự gãi nên thích được chải lông và tắm rửa. Việc giảm căng thẳng cho bò là kỹ thuật nâng cao chất lượng thịt. Khi được chăm sóc tận tình và nuôi riêng biệt, bò trở nên thân thiện và phản ứng khi nghe gọi tên.

Ông Tochigi bên cạnh con bò Matsusaka. Ảnh: Otonamie

"Vị ngon của thịt bò không chỉ là độ mềm, còn ở chất lượng của mỡ", ông nói. Bò Matsusaka đặc sản có điểm nóng chảy thấp khi mỡ bắt đầu tan ra ở nhiệt độ cơ thể người, tạo nên độ ngọt và hương vị đậm đà. Những con bò đạt đến ngưỡng này thường được nuôi hơn 40 tháng.

Thịt Matsusaka được chế biến theo các phương thức như sukiyaki (thịt thái mỏng áp chảo trong mỡ rồi đun cùng đường và nước tương); sushi bò (thịt sống thái miếng đặt trên cơm sushi thêm mù tạt wasabi) hoặc yakiniku (thịt nướng chín vừa trên bếp than hồng ăn kèm muối hạt hoặc sốt yuzu, ponzu). Giá mỗi lát bò Matsusaka làm theo kiểu yakiniku khoảng 6.000 yen (1,3 triệu đồng).