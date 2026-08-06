Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Thế giới trái chiều, trong nước chiều nay điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 5/8 biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Giá dầu Brent mất mốc 80 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 5/8, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,11%, lên mức 79,45 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,73%, xuống còn 75,22 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (6/8), giá dầu WTI tiếp đà đi xuống

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h21' ngày 6/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 79,45 USD/thùng. Còn giá dầu WTI xuống mức 75,05 USD/thùng, giảm 0,23% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều khi giới đầu tư cân nhắc triển vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt, từ đó giúp hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và dòng chảy năng lượng từ Trung Đông sớm được khôi phục.

Nhiều chuyên gia cho hay, thị trường vẫn duy trì sự lạc quan nhưng chưa thực sự tin tưởng vào khả năng đạt được một thỏa thuận bền vững.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hai bên đã có "một ngày đàm phán" và đánh giá các cuộc trao đổi với Iran diễn ra theo hướng tích cực. Song ông cũng cảnh báo Washington sẽ "ra đòn rất mạnh" nhằm vào Tehran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, phía Iran tiếp tục phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán hòa bình với Mỹ. Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran và Oman đã đạt được đồng thuận về cơ chế quản lý eo biển Hormuz và một tuyên bố chung đang được hoàn tất.

Trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra, khoảng 1/5 ​​lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Do đó, mọi diễn biến liên quan đến tuyến hàng hải quan trọng này đều có tác động đáng kể tới thị trường năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước chiều nay điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Trước đó, những tín hiệu tích cực trong nỗ lực chấm dứt xung đột đã khiến giá dầu giảm tới 5% trong phiên giao dịch 4/8, đưa giá dầu Brent lần đầu tiên đóng cửa dưới mốc 80 USD/thùng kể từ ngày 13/7.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng chịu áp lực từ việc tồn kho dầu thô của Mỹ tăng do các nhà máy lọc dầu giảm công suất chế biến, trong khi lượng dầu nhập khẩu nhích lên.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông báo, tồn kho dầu thô của nước này tăng 2,5 triệu thùng, lên 407 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo giảm 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích.

Dù vậy, đà giảm của giá dầu phần nào bị kìm hãm bởi những rủi ro đối với hoạt động vận tải trên Biển Đỏ, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu của Saudi Arabia ngoài khơi cảng Yanbu - cửa ngõ xuất khẩu dầu thô quan trọng của Saudi Arabia. Động thái này làm giảm bớt hi vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (6/8), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán xăng E10 không cao hơn 22.859 đồng/lít. Giá xăng E5 không cao hơn 22.388 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 27.624 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.