Con đặc sản to nặng cả tạ này chỉ nhai cỏ, ăn lá, ở một xã của Lạng Sơn, dân nuôi thành công, khấm khá lên hẳn

Nông dân chia sẻ kinh nghiệm nuôi ngựa bạch

Đến xã Chiến Thắng những ngày này, không khó để cảm nhận sự đổi thay. Dọc những tuyến đường bê tông trong xã, hình ảnh đàn ngựa bạch thong dong gặm cỏ đã trở nên quen thuộc. Đây là sinh kế mới, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân địa phương.

Chị Hoàng Thị Thiệu ở thôn Vân An, xã Chiến Thắng cho biết: “Tháng 6/2025, gia đình tôi được hỗ trợ một con ngựa cái đang mang thai từ dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

“Lúc đầu nhận nuôi, tôi rất lo lắng vì gia đình chưa từng nuôi ngựa. Tuy nhiên, trước đó, gia đình tôi đã đăng ký trở thành thành viên Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ nông lâm nghiệp Vân An – Chiến Thắng và được các thành viên tư vấn kỹ về cách xây dựng chuồng trại, chăm sóc ngựa… Nhờ vậy, gia đình tôi đã mạnh dạn nhận nuôi”, chị Thiệu cho hay.

Chị Thiệu đang cẩn thận chăm sóc những chú ngựa bạch. Ảnh: Hoàng Tính

Sau hơn một năm chăn nuôi ngựa bạch sinh sản, gia đình chị Thiệu đã có thêm một ngựa con 4 tháng tuổi. Ngựa mẹ được hỗ trợ năm 2025 cũng đã mang thai lứa tiếp theo.

“Vừa rồi, có người hỏi mua ngựa con với giá hơn 30 triệu đồng, gia đình tôi vui lắm. Tuy nhiên, tôi chưa bán mà quyết định giữ lại để tiếp tục gây đàn”, chị Thiệu phấn khởi nói.

Theo chị Thiệu, nuôi ngựa bạch nhàn hơn nhiều so với nuôi trâu, bò hoặc dê. Với hai con ngựa, mỗi ngày gia đình chị chỉ cần một người dành khoảng 30 phút đi cắt cỏ, không phải tốn nhiều công chăn thả hay chi phí mua thức ăn.

Cũng tại thôn Vân An, gia đình anh Hoàng Văn Vấn là một trong những hộ vươn lên nhờ nuôi ngựa bạch.

Anh Vấn cho biết: “Năm 2024, thông qua dự án thuộc Chương trình, gia đình tôi được hỗ trợ hai con ngựa cái. Đến nay, cả hai con đều đã sinh sản lứa đầu”.

Sau hơn 1 năm nuôi chú ngựa cái đã đẻ được 1 con và lại tiếp tục mang thai. Ảnh: Hoàng Tính

Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, đầu năm 2026, gia đình anh Vấn mạnh dạn đầu tư thêm 60 triệu đồng mua một con ngựa bạch đực giống, vừa chủ động việc phối giống cho đàn, vừa có thêm thu nhập.

“Đến nay, tổng đàn ngựa bạch của gia đình tôi đã tăng lên 5 con, tính sơ bộ trị giá hơn 200 triệu đồng”, anh Vấn hồ hởi chia sẻ.

Anh Đặng Văn Ấm ở thôn Vân An cho biết: “Năm 2024, gia đình tôi cũng được hỗ trợ hai con ngựa bạch giống từ Chương trình. Bên cạnh đó, các thành viên Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ nông lâm nghiệp Vân An – Chiến Thắng đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều về kỹ thuật. Vừa qua, gia đình tôi tiếp tục mua thêm một con ngựa để gây đàn. Nhờ có thêm nguồn lực kinh tế từ nuôi ngựa bạch, gia đình tôi đã thoát diện hộ cận nghèo trong năm 2025”.

Nuôi ngựa bạch thành công, tăng thu nhập, đời sống tốt hơn

Bà Phan Thị Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ nông lâm nghiệp Vân An – Chiến Thắng, cho biết: “Hiện hợp tác xã có 85 thành viên, trong đó 55 hộ đang chăn nuôi ngựa. Từ năm 2024 đến nay, qua 5 đợt hỗ trợ của Chương trình, các thành viên hợp tác xã đã được hỗ trợ 110 con ngựa. Đến nay, tổng đàn ngựa của hợp tác xã đã tăng lên hơn 130 con”.

Cán bộ phòng kinh tế xã Chiến Thắng kiểm tra đàn ngựa. Ảnh: Hoàng Tính

“Nuôi ngựa bạch sinh sản phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của xã Chiến Thắng cũng như tập quán của người dân. Ngựa bạch có sức đề kháng tốt, ít mắc dịch bệnh và lượng thức ăn cần thiết cũng thấp hơn nhiều so với một số loại gia súc khác. Nếu trồng và chăm sóc tốt 2 sào cỏ voi thì có thể đủ nuôi 10 con ngựa”, bà Thanh nhấn mạnh.

Mặc dù lần đầu chăn nuôi ngựa bạch, nhiều hộ không quá bỡ ngỡ nhờ được các thành viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ. Với tinh thần cùng nhau làm giàu, xây dựng Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ nông lâm nghiệp Vân An – Chiến Thắng ngày càng lớn mạnh, những người đi trước luôn sẵn sàng “cầm tay chỉ việc” cho thành viên mới.

Các hộ được hướng dẫn từ thiết kế chuồng trại kiên cố, trồng cỏ voi, chăm sóc ngựa hằng ngày, sử dụng đá liếm bổ sung khoáng chất, che chắn chuồng trại vào mùa đông đến lựa chọn thời điểm phối giống và chăm sóc ngựa cái sinh sản. Những kinh nghiệm chăn nuôi đều được các thành viên nhiệt tình chia sẻ với nhau.

Ông Lương Thành Chung, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Nhờ sự đồng lòng, người đi trước hỗ trợ, dẫn dắt người đi sau cùng phát triển kinh tế từ chăn nuôi ngựa bạch, các đợt hỗ trợ ngựa bạch giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Chiến Thắng đã thực sự phát huy hiệu quả”.

Mô hình nuôi ngựa bạch sinh sản tại Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ nông lâm nghiệp Vân An – Chiến Thắng đã giúp 8 hộ thoát diện cận nghèo và 5 hộ nghèo vươn lên thành hộ cận nghèo, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế địa phương.