Giá vàng hôm nay 9/10: Thế giới hồi phục, trong nước đi ngang

Giá vàng hồi phục khi kết quả khả quan của phiên đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã giúp lợi suất đảo chiều hạ nhiệt từ các mức đỉnh buổi sáng, trong khi đợt tăng vọt của giá dầu tiếp tục duy trì áp lực lạm phát và rủi ro Fed thắt chặt chính sách cuối năm trong dòng chảy của thị trường kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đang đánh giá xác suất 17% cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 10, nhưng định giá lên tới 81% xác suất xảy ra đợt tăng vào tháng 12.

Lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng vốn là tài sản không sinh lời.

Giá vàng thế giới hôm nay hồi phục. (Ảnh: Minh Đức).

Giới chuyên gia đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục là rủi ro chi phối thị trường dầu mỏ và là yếu tố gây sức ép gián tiếp chính đối với vàng thông qua kênh lạm phát và lợi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.138 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia cho rằng, việc Mỹ công bố kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá nhiên liệu là một trong những nguyên nhân khiến vàng không thể duy trì đà tăng sau báo cáo việc làm yếu.

Động thái này góp phần khiến lợi suất trái phiếu tăng trở lại, qua đó gây áp lực lên nhiều nhóm tài sản, trong đó có kim loại quý. Vàng khó tăng trở lại nếu lợi suất trái phiếu chưa hạ nhiệt. Giá vàng nhiều khả năng tiếp tục giảm hoặc ít nhất duy trì xu hướng yếu.

Trong khi đó, cũng có ý kiến lại cho rằng, những thách thức ngày càng lớn trên thị trường trái phiếu cuối cùng có thể khiến vàng được đưa vào danh mục đầu tư của các tổ chức với tỷ trọng lớn hơn.

Trong lịch sử, vàng gần như không xuất hiện đáng kể trong các cuộc thảo luận về phân bổ tài sản chiến lược tại các quỹ hưu trí lớn của Mỹ, bởi tỷ trọng vàng thường quá nhỏ để tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất danh mục.

Việc vàng hiện diện rất hạn chế trong danh mục của các tổ chức tạo sự lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng.