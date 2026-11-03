Giá vàng thế giới tăng mạnh

Theo dữ liệu giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 1,78%, lên 3.954,55 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã giảm 3,6% trong phiên ngày 30/11, đánh dấu mức giá thấp nhất trong vòng một năm. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 1,8%, lên 3.969,60 USD/ounce.

Giá dầu giảm, vàng tìm lại động lực

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong phiên là sự suy giảm của thị trường dầu mỏ. Giá dầu giảm khoảng 8% sau khi Iran và Qatar tiến hành ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Giá năng lượng đi xuống góp phần làm dịu những lo ngại về lạm phát, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường kim loại quý phục hồi.

“Giá dầu suy yếu đã phần nào giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, dù khả năng này đã giảm nhẹ trong một vài phiên giao dịch gần đây”, ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals - nhận định.

Ông Grant cũng cho rằng đồng USD đang tạo thêm một phần động lực hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng thế giới phục hồi sau phiên chạm đáy mức thấp nhất trong một năm. Ảnh: CNBC.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 77%, giảm so với mức 80% cách đây một tuần.

Vàng phục hồi sau đợt bán tháo mạnh

Đà tăng của vàng diễn ra sau một phiên giao dịch đầy biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. Trong phiên ngày 30/11, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã lan rộng sang nhiều thị trường tài sản khác.

Theo các nhà phân tích, hoạt động bán tháo này khiến một số nhà đầu tư phải bổ sung tài sản bảo đảm cho các khoản vay ký quỹ, dẫn đến việc bán cả những tài sản trú ẩn an toàn như vàng để đáp ứng yêu cầu thanh khoản.

Diễn biến trên khiến giá vàng chịu áp lực mạnh, trước khi phục hồi trong phiên đầu tuần.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy kim loại quý đang dần thoát khỏi trạng thái quá bán. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của vàng, thước đo đánh giá trạng thái quá mua hoặc quá bán của tài sản, tăng lên khoảng 37 trong phiên thứ Hai, từ mức dưới 30 vào thứ Sáu.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,1%, lên 50,64 USD/ounce, sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 50 USD/ounce lần đầu tiên kể từ cuối tháng 11/2025 trong phiên trước đó.

Giá bạch kim giao ngay tăng 1,3%, lên 1.449,25 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,1%, xuống còn 966,08 USD/ounce.