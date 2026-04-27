Chốt giá vàng hôm nay ngày 27/4 nằm yên nghe ngóng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 27/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 27/4 giữ giá vàng miếng ở mức 168,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 27/4, giá vàng trong nước ngày 27/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 27/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 27/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 27/4, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/4, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 27/4, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 165,8 –168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 165,8 – 168,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 165,8 – 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 27/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 27/4 giữ ổn định với giá vàng giao ngay giảm nhẹ 3 USD/ounce, xuống mức 4.705 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.725 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới ít biến động trong phiên giao dịch đầu tuần, giữ sát mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát của Kitco News cho thấy cả Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều thể hiện quan điểm chia rẽ, khoảng 31% nhà đầu tư dự báo giá vàng tăng, 31% cho rằng sẽ giảm và gần 38% nhận định thị trường đi ngang trong tuần này.

Các chuyên gia nhận định thị trường vàng thế giới đang thiếu động lực rõ ràng trong ngắn hạn, khi bị chi phối bởi địa chính trị và kỳ vọng lãi suất.

Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành của Asset Strategies International - cho rằng, giá vàng có thể giảm, dù các yếu tố cơ bản chưa hoàn toàn hợp lý.

Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi xung đột Iran chưa được giải quyết. Thị trường có thể đã tạo đáy sau đợt biến động vì xung đột, nhưng khó lập đỉnh mới cho đến khi các yếu tố địa chính trị hạ nhiệt.

Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options - cho rằng, thị trường đang trong trạng thái chờ đợi khi thanh khoản và khối lượng giao dịch suy giảm.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.705 USD/ounce (tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 27/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 27/4, giá vàng ngày 28/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.