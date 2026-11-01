Giá vàng tuần qua: Giảm xuống mức thấp nhất trong một năm

Giá vàng trong nước liên tục trồi sụt

Trong tuần qua (26/10 - 01/11/2026), giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận biến động mạnh.

Mở đầu tuần, giá vàng miếng chiều mua vào ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng. Trong phiên tiếp theo, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 139 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đà tăng của vàng miếng được kéo dài sang phiên 28/19 khi tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, đạt 140 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng chiều bán ra, đồng thời cũng là mức giá cao nhất trong tuần.

Tuy nhiên, ngay phiên sau đó, giá vàng miếng đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng, xuống còn 139,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong hai phiên tiếp theo, giá vàng miếng lần lượt giảm thêm 1,3 triệu đồng/lượng và 2,4 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào về 136 triệu đồng/lượng và giá bán ra về 139 triệu đồng/lượng.

So với đầu tuần, giá vàng miếng chiều mua vào và giá bán ra đã giảm tới 2,7 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với mức đỉnh tuần, giá vàng miếng đã “bốc hơi” tới 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng trong suốt giai đoạn. Giá vàng miếng hiện chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức 14,56 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng có những pha tăng, giảm trái chiều với biên độ lớn trong tuần qua.

Phiên 26/10, giá vàng nhẫn chiều mua vào được niêm yết ở mức 136,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 140,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn sau đó tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng trong phiên tiếp theo, lên 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng chiều bán ra, đồng thời cũng là mức cao nhất trong giai đoạn.

Ngày 28/10, giá vàng nhẫn giảm 600.000 đồng/lượng, về 137,4 triệu và 141,4 triệu đồng/lượng, rồi giữ nguyên trong ngày 29/10. Ngày 30/10, giá vàng nhẫn chiều mua vào được điều chỉnh xuống còn 136,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra còn 140,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Trong hai ngày cuối tuần, giá vàng miếng giảm thêm 2,4 triệu đồng/lượng, xuống còn 133,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với đầu tuần, giá vàng nhẫn chiều mua vào và giá bán ra trong phiên cuối tuần đều thấp hơn 3 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức đỉnh ngày 27/10, giá vàng nhẫn đã giảm tới 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn trong nước chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức 12,36 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong một năm

Giá vàng thế giới tuần qua giảm mạnh vào cuối tuần sau nhịp phục hồi đầu tuần, do Fed giữ quan điểm cứng rắn, số liệu kinh tế Mỹ tích cực và chứng khoán Mỹ bị bán tháo.

Vàng giao ngay mở tuần ở mức 3.994,95 USD/ounce vào tối 25/10, rồi vượt lại ngưỡng 4.050 USD/ounce trong phiên 27/10. Ngày 28/10, Fed giữ lãi suất 3,75-4%/năm với tỉ lệ biểu quyết 10-2, trong đó hai thành viên ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. Cuối phiên này, vàng đạt đỉnh tuần 4.082,50 USD/ounce, sau đó lùi sát ngưỡng 4.000 USD/ounce vào ngày 29/10.

Ngày 30/10, cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc kéo theo làn sóng bán tháo, đưa giá vàng có lúc xuống 3.870,25 USD/ounce, mức thấp nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây. So với mức mở tuần, vàng giảm 124,70 USD/ounce, tương đương khoảng 3,12%.

Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhịp giảm sâu của chứng khoán đang đè nặng lên vàng và các kim loại quý khác. Nhà đầu tư dè dặt hơn trước nguy cơ lợi nhuận của nhóm công nghệ suy giảm, nên lực bán trên thị trường kim loại quý tăng lên.

Giá vàng hiện thấp hơn khoảng 30% so với đỉnh lịch sử 5.595 USD/ounce lập hồi tháng 1. Lãi suất nhiều khả năng neo cao lâu hơn dự kiến, trong khi sức mua vàng tại châu Á yếu đi, khiến giá tiếp tục chịu sức ép. Dù vậy, khi giá rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce, các ngân hàng trung ương có thể tăng mua vàng trở lại.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của một trang chuyên về kim loại quý cho thấy giới phân tích Phố Wall đã quay sang bi quan rõ rệt, sau khi vàng thủng mốc hỗ trợ 3.900 USD/ounce.

Trong 16 chuyên gia tham gia, 10 người (63%) dự báo giá vàng tuần 2-6/11 tiếp tục giảm. 5 người (31%) cho rằng giá sẽ đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng, còn 1 người (6%) kỳ vọng giá tăng. Vàng liên tiếp mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng nên phần lớn giới phân tích không còn tin vào nhịp hồi ngắn hạn.

Trong khi đó nhà đầu tư cá nhân lại lạc quan hơn. Trong 184 lượt tham gia khảo sát trực tuyến, 98 người (53%) dự báo vàng tăng giá, 56 người (30%) cho rằng giá còn giảm, và 30 người (16%) kỳ vọng vàng đi ngang trong giai đoạn tích lũy.

Tuần tới (2-6/11), thị trường chú ý nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ và quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Cụ thể, ngày 2/11, Mỹ công bố chỉ số ISM Manufacturing PMI tháng 10. Ngày 3/11, thị trường theo dõi số liệu việc làm trống JOLTS, cùng ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Ngày 4/11, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và chỉ số ISM Services PMI lần lượt được công bố.

Ngày 5/11, BoE đưa ra quyết định chính sách tiền tệ, đồng thời Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Ngày 6/11, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 và khảo sát sơ bộ niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan khép lại tuần.