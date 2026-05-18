Nuôi cá kình “lên ngôi” ở Quảng Trị: Kiếm cả trăm triệu đồng từ ao tôm bỏ hoang trước đây

Nuôi cá kình (nuôi cá dìa)– hướng đi mới giúp nông dân Quảng Trị thoát cảnh bỏ hoang ao

Thay vì tiếp tục bám trụ với con tôm nhiều rủi ro, thời gian qua, người dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập là 3 xã Hải An, Hải Khê, Hải Dương thuộc huyện Hải Lăng) đã chuyển đổi sang nuôi cá kình – đối tượng nuôi mới có khả năng thích nghi tốt với môi trường nước lợ ven biển.

Nuôi cá kình (nuôi cá dìa) hiệu quả giúp nông dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị có thu nhập cao. Ảnh: N.V

Gia đình ông Đặng Minh Đức (thôn Thuận Đầu, xã Mỹ Thuỷ) là một trong những hộ tiên phong. Sau nhiều năm nuôi tôm không hiệu quả, cuối năm 2025, ông quyết định chuyển toàn bộ 5 ao sang nuôi cá kình.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn cá kình của gia đình ông Đặng Minh Đức phát triển ổn định, ít dịch bệnh.

Kỹ thuật nuôi cá kình theo ông Đức là không quá khắt khe như nuôi tôm. Người nuôi chỉ cần giữ ao nuôi cá kình có môi trường nước sạch, duy trì ôxy bằng quạt nước và quản lý thức ăn hợp lý.

Những ao nuôi tôm thẻ chân trắng bỏ hoang ở xã Mỹ Thủy do dịch bệnh được hồi sinh từ khi nông dân chuyển sang nuôi cá kình, hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ảnh: N.V

Thức ăn cá kình khá đa dạng, từ thức ăn công nghiệp đến rong tự nhiên trong ao. Cá kình có thời gian nuôi linh hoạt, sau khoảng 3 tháng có thể thu hoạch khi đạt kích cỡ (size) 20–30 con/kg.

Nếu nuôi kéo dài 7–8 tháng, cá kình đạt size lớn 5–6 con/kg, giá trị cao hơn.

Với giá bán cá kình khoảng 170.000 đồng/kg, mô hình giúp gia đình ông Đức thu lãi ròng khoảng 700 triệu đồng/vụ.

Hiệu quả rõ nét, mở rộng quy mô nuôi cá kình

Không chỉ riêng hộ ông Đức, nhiều hộ dân tại thôn Thuận Đầu đã đạt kết quả khả quan từ nuôi cá kình.

Nông dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị thu hoạch cá kình, bán với giá khoảng 170.000 đồng/kg. Ảnh: N.V

Từ vài ao thử nghiệm ban đầu, đến nay toàn thôn đã có hơn 10ha với 34 ao nuôi hoạt động hiệu quả. Bình quân mỗi ao mang lại thu nhập từ 300 triệu đồng đến 700 triệu đồng/vụ, cao hơn nhiều so với nuôi tôm trước đây.

Việc chuyển đổi nuôi tôm thẻ chân trắng sang nuôi cá kình giúp giảm thiểu rủi ro, cải thiện đáng kể đời sống người dân.

Hiện nay xã Mỹ Thủy còn khoảng 5,5ha ao nuôi tôm bỏ hoang và đang tiếp tục vận động người dân cải tạo để mở rộng diện tích nuôi cá kình, hướng đến liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy Lê Đắc Triều, cho biết những năm gần đây, nghề nuôi tôm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, chi phí cao và môi trường biến động. Trong khi đó, nuôi cá kình phù hợp điều kiện tự nhiên, thích nghi tốt, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Cá kình chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể và rất tốt cho sức khỏe, được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: N.V

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, diện tích nuôi cá kình toàn xã Mỹ Thuỷ đạt 19,5ha/32,3ha nuôi thủy sản, sản lượng gần 315 tấn, chiếm 70% tổng sản lượng.

Đây là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển dịch đúng hướng trong cơ cấu nông nghiệp địa phương.

Với kết quả đạt được, xã Mỹ Thủy xác định tiếp tục phát triển nuôi cá kình theo hướng bền vững, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát môi trường và xây dựng đầu ra ổn định, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Cá kình là loài cá nước lợ, tên khoa học thường được gọi là Siganus guttatus hoặc thuộc họ cá dìa. Ăn cá kình với lượng phù hợp giúp bổ sung dinh dưỡng, tốt cho cơ thể. Cụ thể, cá kình giàu đạm, tốt cho sức khỏe và phục hồi cơ thể. Cá kình chứa omega-3, hỗ trợ tim mạch và não bộ, bổ sung vitamin, khoáng chất giúp xương chắc khỏe và ít mỡ, phù hợp ăn kiêng.