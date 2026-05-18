Giá vàng hôm nay 18/5: Tăng nhẹ, vẫn ở mức thấp

Giá vàng vẫn ở mức thấp trong bối cảnh các nhà đầu tư thất vọng khi không có dấu hiệu đáng kể nào về việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran cũng như việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Điều này khiến giá dầu thô tiếp tục leo thang, đẩy mạnh lo ngại lạm phát nóng lên tại nhiều nền kinh tế lớn.

Hiện việc dự đoán chính xác thời điểm giá vàng tăng hay giảm là rất khó, bởi thị trường có thể biến động đột ngột trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia cho rằng đà giảm của giá vàng thế giới những ngày gần đây bị chi phối bởi một số yếu tố vĩ mô cốt lõi. Nguyên nhân trực tiếp là sự vững giá của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, bắt nguồn từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn “cứng đầu” hơn dự kiến, trong khi thị trường lao động chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đủ sâu. Điều này khiến Fed phát tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, làm giảm sức hấp dẫn của một tài sản không sinh lời như vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng (mua) - 163,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (mua) - 165 triệu đồng/lượng (bán), cũng không thay đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.550 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý Phố Wall nghiêng mạnh về xu hướng giảm. Trong 13 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 2 người dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 10 người cho rằng giá giảm; 1 người còn lại dự báo giá đi ngang.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân giữ quan điểm tích cực hơn. Trong 29 người tham gia khảo sát trực tuyến, 17 người kỳ vọng giá vàng tăng; 4 người dự báo giảm và 8 người cho rằng giá đi ngang.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới được cho rằng sẽ tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực. Nhiều tổ chức tài chính lớn như J.P. Morgan và Goldman Sachs tiếp tục duy trì dự báo lạc quan nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương toàn cầu, xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu trú ẩn trước rủi ro địa chính trị.