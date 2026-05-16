Chốt giá vàng hôm nay ngày 16/5 tiếp đà giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 16/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 16/5 giảm giá vàng miếng ở mức 163,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 16/5, giá vàng trong nước ngày 16/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 16/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 16/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 16/5, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 16/5, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 160,5 –163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 16/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 16/5 giảm với giá vàng giao ngay giảm 16 USD/ounce, xuống mức 4.538 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.554 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm giá, lùi sâu xuống gần mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn khi đồng thời chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều, gồm căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau chuỗi giảm mạnh trong những phiên gần đây, giới phân tích cho rằng giá vàng vẫn chưa thoát khỏi áp lực điều chỉnh, đặc biệt khi đồng USD duy trì sức mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo ở vùng cao.

Về kỹ thuật, nếu giá vàng giao ngay không giữ được vùng hỗ trợ quanh 4.540 USD/ounce, khả năng thị trường sẽ lùi sâu về vùng 4.500 USD/ounce. Ngược lại, nếu lực cầu quay trở lại và giá vượt mốc 4.605 USD/ounce, giá vàng có thể phục hồi lên các vùng kháng cự cao hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vàng vẫn còn dư địa phục hồi nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn chưa hạ nhiệt. Căng thẳng tại Trung Đông, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và biến động trên thị trường tài chính toàn cầu vẫn có thể thúc đẩy dòng tiền tìm đến kim loại quý.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.538 USD/ounce (tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 16/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,1 triệu đồng/lượng.

