Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 169,700 Bán 172,700

BTMH Mua 169,700 Bán 172,700

Tỷ giá

USD Mua 26,100 Bán 26,360

EUR Mua 29,984 Bán 31,565

Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji hôm nay điều chỉnh ra sao?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước sáng nayđiều chỉnh lên tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/4, lúc 8h37', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ của SJC cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 169,2–172,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Hôm qua ngày 9/4, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm tương tự, niêm yết ở mức 168–171 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 167,5–171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h42 ngày 10/4, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.760 USD/ounce.

Lúc 22h ngày 9/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.765 USD/ounce, tăng 0,95% trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.790 USD/ounce. Đến 22h38', giá vàng thế giới tăng vọt hơn 70 USD lên sát 4.800 USD/ounce.

Sáng 10- 4, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, SJC, Mi Hồng bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng khoảng 1,2 triệu đồng/lượng theo đà phục hồi của giá thế giới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo K.N (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/04/2026 10:42 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN