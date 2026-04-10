Hội đồng Vàng Thế giới: cuộc đua gom vàng vẫn đang tiếp tục

Theo Krishan Gopaul, nhà phân tích cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ngân hàng trung ương các nước đã tăng cường mua vàng vào tháng 3/2026 khi giá kim loại quý này suy giảm.

Theo Krishan Gopaul, dự trữ vàng của Ngân hàng Quốc gia Séc đã tăng thêm 2 tấn trong tháng 3, qua đó, nâng tổng lượng mua ròng trong quý 1/2026 của nước này đạt 5 tấn, nâng tổng lượng vàng dự trữ vàng quốc gia lên 77 tấn.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Guatemala đã bổ sung thêm 2 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 3/2026, tăng 19% so với tháng 2/2026 và là lần bổ sung đầu tiên kể từ tháng 9/2025. Hiện tại, tổng dự trữ vàng của Guatemala là 16 tấn.

Ông Gopaul lưu ý, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan đã tăng dự trữ vàng thêm 11 tấn trong tháng 3, qua đó, nâng tổng lượng vàng mua ròng trong quý 1/2026 lên 31 tấn và tổng lượng vàng nắm giữ lên 582 tấn.

Ngân hàng Trung ương Uzbekistan cũng đã tăng dự trữ vàng thêm 9 tấn trong tháng 3. Tổng lượng mua ròng trong quý 1/2026 là 25 tấn, nâng tổng lượng vàng dự trữ lên quốc gia 416 tấn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã mua 5 tấn vàng trong tháng 3/2026, qua đó kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp lên 17 tháng. Lượng vàng dự trữ chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hiện đạt 2.313 tấn.

Ông Gopaul cho biết, dữ liệu của Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan cho thấy dự trữ vàng của nước này đã tăng gần 8 tấn trong tháng 2/2026, nâng dự trữ vàng trong quý 1/2026 lên 348 tấn.

Theo Gopaul, phân khúc vàng chính phủ trên thị trường đã trở nên biến động mạnh hơn nhiều kể từ khi chiến tranh với Iran bùng nổ, với các suy đoán rằng các ngân hàng trung ương đã phải phát hành tiền để mua vàng dự trữ nhằm bảo vệ nền kinh tế của họ.

Theo đánh giá của Gopaul, cho đến nay, ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ là cơ quan minh bạch nhất về dự trữ ngoại hối chính thức. Dữ liệu từ ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, lượng vàng dự trữ của họ đã giảm thêm 69,1 tấn trong tháng 3, nâng tổng mức giảm trong quý 1/2026 là hơn 118 tấn.