Giá vàng thế giới tăng dựng đứng, chỉ còn thấp hơn vàng trong nước 5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC trong nước đồng loạt tăng mạnh 1,5 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết đầu giờ sáng tại 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng vọt tăng với mức tăng từ 1,3 – 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn phổ biến đang được niêm yết như sau: Nhẫn SJC 999.9 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 139,5 – 143,1 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI, Huy Thanh 140,0 – 144,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng thế giới tăng rất mạnh

Trên thế giới, đà tăng của kim loại quý thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chỉ trong phiên giao dịch ngày 5/8 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng tới gần 170 USD/ounce, chốt phiên trên 4.246 USD/ounce.

Bước sang phiên châu Á, kim loại quý này tiếp tục tăng thêm hơn 46 USD mỗi ounce tính đến 9h30 theo giờ Việt Nam, giao dịch trên vùng 4.294 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank cùng thời điểm, giá vàng giao ngay quốc tế đang tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, với đà tăng hạn chế hơn so với thị trường quốc tế, giá vàng trong nước đã kéo giảm chênh lệch với vàng quốc tế xuống chỉ còn khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên ngày thứ Tư, chủ yếu do dữ liệu việc làm yếu hơn của Mỹ, khiến đồng đô la Mỹ suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khá mạnh. Diễn biến này đã làm lu mờ đáng kể những kỳ vọng dai dẳng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thắt chặt chính sách hơn nữa vào tháng Chín.

Trước đó, ngày 29/7, Fed đã quyết định giữ nguyên phạm vi lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75% với tỷ lệ bỏ phiếu 9-3. Buổi họp báo sau đó khiến thị trường tập trung vào việc Chủ tịch Kevin Warsh sẵn sàng chấp nhận các điều kiện tài chính thắt chặt hơn thay vì đưa ra định hướng cụ thể trong tương lai.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô Nymex WTI và dầu Brent đều giảm nhẹ trước hy vọng về một thỏa thuận mới.

Tình hình eo biển Hormuz vẫn là biến số địa chính trị chính đối với vàng, dầu mỏ và các tài sản rủi ro. Iran và Oman cho biết họ đã nhất trí về tọa độ của tuyến đường vận chuyển được đề xuất, trong khi các quan chức Mỹ ra tín hiệu rằng một thỏa thuận tạm thời có thể sắp đạt được.

Trở ngại vẫn là về chính trị. Iran đã ràng buộc việc mở cửa trở lại với việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran, trong khi Washington đã bác bỏ các thỏa thuận trao cho Tehran quyền thu phí hoặc kiểm soát quá mức đối với giao thông hướng ra vùng Vịnh.

Cùng với đó, việc Mỹ và Nhật Bản can thiệp vào đồng yên đã đã đẩy đồng USD giảm từ trên 163 yên xuống dưới 160 yên, làm giảm bớt một nguồn gây căng thẳng cho thị trường ngoại hối toàn cầu. Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên những câu hỏi về căng thẳng thanh khoản dự trữ và hệ thống đồng đô la nói chung.

Đối với vàng, tác động là hỗn hợp nhưng nhìn chung là hỗ trợ trong ngắn hạn khi đồng yên mạnh hơn và đồng đô la yếu đã cải thiện kênh giao dịch tự động giữa đô la và vàng.