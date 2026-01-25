Giá vàng còn tăng đến mức nào?

Giá vàng tăng 11-12 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Giá vàng tăng vọt hơn 10 triệu đồng/lượng trong tuần và tăng tiếp trong phiên sáng 24/1 sau khi sốt nóng đêm qua trên thị trường Mỹ. Phiên giao dịch 23/1 trên thị trường Mỹ (kết thúc vào rạng sáng 24/1 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Comex, New York tăng gần 100 USD, lên sát 4.985 USD/ounce (tương đương 161,3 triệu đồng/lượng theo tỷ giá trên thị trường tự do và 158,6 triệu đồng theo tỷ giá ngân hàng).

Giá vàng giao ngay liên tiếp lập các đỉnh cao kỷ lục và chinh phục 3 mốc quan trọng ngay trong tuần 19-23/1. Đó là mức 4.700 USD/ounce hôm 20/1, 4.800 USD/ounce hôm 21/1 và 4.900 USD/ounce hôm 23/1. Vàng cũng lên sát ngưỡng 5.000 USD/ounce và nhiều khả năng sẽ chinh phục mốc mà ít tổ chức dự báo có thể đạt được ngay trong đầu năm 2026.

Giá vàng được dự báo có thể còn tiếp tục tăng.

Vàng tăng với tốc độ chóng mặt bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump quay xe tuyên bố không áp thuế lên nhiều nước châu Âu về vấn đề Greenland. Hôm 21/1, ông Trump cho biết ông đã đạt được một thỏa thuận với NATO về vấn đề Greenland.

Thông thường, đây là thông tin tích cực có thể khiến đồng USD tăng giá và gây áp lực giảm lên vàng. Trước đó, kim loại quý này đã tăng mạnh và chinh phục hai mốc quan trọng là 4.700 USD và 4.800 USD/ounce ngay từ đầu tuần, sau các tuyên bố áp thuế của ông Trump.

Trong phiên giao dịch ngày 22/1, những phát biểu của ông Trump tại hội nghị Davos và thông tin đạt được thỏa thuận với NATO dẫn đến một đợt bán ra rất mạnh, song giá vàng không giảm mạnh như mong đợi. Vàng chỉ giảm từ mức 4.860 USD về sâu nhất là 4.770 USD rồi bật tăng trở lại, nhanh chóng chinh phục các đỉnh cao mới.

Trong nước, giá vàng tăng đột biến. Vàng miếng tăng từ mức 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua-bán) cuối tuần trước lên 170,2-172,2 triệu đồng/lượng (mua-bán) tới cuối phiên thứ Sáu. Trong phần lớn phiên 23/1, giá vàng đứng ở mức 173,3 triệu đồng/lượng.

Tới sáng 24/1, giá vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục tăng lên mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Đây là đỉnh cao kỷ lục mới, tăng khoảng 14 triệu đồng/lượng so với hơn một tuần trước đó và tăng 2 triệu đồng/lượng so với cuối năm 2025.

Giá bạc thế giới tiếp tục gây sốc khi lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 100 USD/ounce. Cụ thể, trong phiên cuối tuần trên thị trường Mỹ, giá bạc tăng thêm hơn 7 USD lên 103,08 USD/ounce, tương đương mức tăng 7,3%, qua đó đưa tỷ lệ giá vàng/giá bạc về ngưỡng 48,4 lần, so với mức 100 lần hồi tháng 4/2025.

Như vậy, tính từ đầu năm tới nay, giá bạc thế giới đã tăng 36%, sau khi tăng 150% trong năm 2025. Trong nước, phiên 24/1 ghi nhận giá bạc ở mức 103,52 triệu đồng/kg (mua vào) và 106,72 triệu đồng/kg (bán ra), so với mức 99,28-102,45 triệu đồng/kg vào cuối phiên 23/1.

TS Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng trường, Đại học Nguyễn Trãi - phân tích, thời gian qua, giá vàng thế giới và trong nước liên tục ghi nhận những nhịp tăng mạnh, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và giới đầu tư. Diễn biến này phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố mang tính toàn cầu lẫn đặc thù từng thị trường.

Trên bình diện quốc tế, môi trường kinh tế và địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó dự báo. Xung đột khu vực, căng thẳng chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, cùng với những bất ổn liên quan đến thương mại, tài khóa và chuỗi cung ứng đã làm gia tăng mức độ bất định của môi trường đầu tư. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được nhìn nhận như một kênh trú ẩn truyền thống, giúp nhà đầu tư bảo toàn giá trị tài sản trước các cú sốc bên ngoài.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn đang trong giai đoạn điều chỉnh nhạy cảm. Những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất, lạm phát và tỷ giá đã tác động trực tiếp đến cấu trúc phân bổ tài sản toàn cầu, qua đó gia tăng nhu cầu nắm giữ các tài sản mang tính phòng thủ, trong đó vàng giữ vị trí đặc biệt.

Theo ông Huy, tại thị trường trong nước, giá vàng còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ yếu tố cung - cầu, cấu trúc thị trường và tập quán tích trữ của người dân. Những đặc thù này khiến giá vàng trong nước có những thời điểm biến động nhanh và mạnh hơn so với diễn biến của giá vàng thế giới.

Trong bối cảnh giá vàng tăng nhanh, tâm lý tham gia thị trường với mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, từ góc độ quản trị rủi ro, hoạt động "lướt sóng" vàng tiềm ẩn nhiều thách thức đối với nhà đầu tư cá nhân.

"Một trong những rủi ro đáng lưu ý là chênh lệch giá mua - bán. Khi thị trường sôi động, biên độ này thường bị nới rộng, làm gia tăng chi phí giao dịch thực tế. Điều này khiến hiệu quả của các chiến lược ngắn hạn bị suy giảm đáng kể.

Ngoài ra, biến động giá vàng trong ngắn hạn chịu ảnh hưởng mạnh bởi thông tin, yếu tố tâm lý và dòng tiền đầu cơ. Nhà đầu tư cá nhân, với hạn chế về công cụ và khả năng quản trị rủi ro, dễ rơi vào tình trạng mua ở vùng giá cao và bán ra trong thế bị động", ông Huy nói.

Giá vàng có thể tăng tiếp khoảng 60%?

Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu, từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 50%, còn giá vàng trong nước tăng khoảng 70%. "Hiếm có kênh đầu tư nào cho lợi nhuận 70% trong vòng 12 tháng như thị trường vàng", ông Hiếu nói.

Lý giải "cơn sốt" vàng thời gian qua, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh mới là do nhiều yếu tố như rủi ro địa chính trị, chính sách tiền tệ của Mỹ, căng thẳng thương mại giữa các cường quốc... Cùng với đó, các Ngân hàng Trung ương và Quỹ đầu tư lớn cũng đang tích trữ vàng số lượng lớn, khiến giá vàng thế giới tăng mạnh.

Trong nước, ngoài tác động từ đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng còn được đẩy lên mạnh do yếu tố cung - cầu, khi nhu cầu mua của người dân gia tăng rõ rệt trong thời gian gần đây, trong khi nguồn cung lại ở trạng thái khan hiếm, bán ra "nhỏ giọt". Những người đang nắm giữ vàng thì đa số có tâm lý kỳ vọng giá vàng còn tăng tiếp, còn những người chưa mua được vàng thì có tâm lý lo âu, cảm thấy mình đang mất cơ hội.

Dự báo về giá vàng thời gian tới, theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu, xác xuất giá vàng tăng tiếp khoảng 60% nếu các yếu tố hỗ trợ hiện nay được duy trì. Tuy nhiên cần lưu ý, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng, điều này tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.

"Khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng thực sự đi vào cuộc sống, bỏ cơ chế độc quyền và cho phép nhập khẩu vàng thì thị trường trong nước sẽ ổn định hơn, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới; yếu tố cung - cầu được đảm bảo sẽ kéo giá vàng trong nước đi xuống trong ngắn hạn", ông Hiếu nhận định.