Sáng 24-1, giá vàng miếng SJC leo mốc cao mới

Sáng 24-1, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 172,3 triệu đồng/lượng, bán ra 174,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Chỉ trong vòng 1 tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng tới 11,5 triệu đồng.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC được mua vào - bán ra tới 170,5 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng.

Không chỉ tăng nhanh hơn vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu có sự cách biệt đáng kể.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán vàng nhẫn 24K thương hiệu PNJ giá 173 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu, bán ra tới 174,3 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới theo giá thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 4.985 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 35 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, áp sát mốc 5.000 USD/ounce.

Không chỉ vàng mà giá bạc thế giới cũng lập kỷ lục mới khi tăng vọt từ mức 98,8 USD/ounce lên vượt 103 USD/ounce, tăng tới 7,3% so với phiên trước.

Đà tăng sốc của giá bạc thế giới kéo giá bạc trong nước vượt xa mốc 100 triệu đồng/kg. Giá bạc Phú Quý tới sáng nay tiếp tục được giao dịch mua vào 103,5 triệu đồng/lượng, bán ra 106,7 triệu đồng/lượng, tăng tiếp hơn 4 triệu đồng mỗi kg so với hôm qua.

Tương tự, giá bạc miếng các loại cũng được nhiều thương hiệu bán ra vượt mốc 4 triệu đồng, như Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết giá bạc mua vào 3,882 triệu đồng/lượng và bán ra 4,002 triệu đồng/lượng, tăng hơn 160.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 158,7 triệu đồng/lượng; trong khi giá bạc thế giới quy đổi vào khoảng 3,29 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng lập đỉnh