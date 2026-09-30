Cơ quan thuế giải quyết vướng mắc cho người đàn ông bị tạm hoãn xuất cảnh

Câu chuyện anh trai của chị Đỗ Mỹ Dung (Hà Nội), người đã định cư ở nước ngoài, về Việt Nam thăm gia đình rồi bị tạm hoãn xuất cảnh tại sân bay khi chuẩn bị trở lại Úc ngày 12/9 nhận được nhiều sự quan tâm. Vụ việc liên quan đến thủ tục đóng mã số thuế của một hộ kinh doanh đã dừng hoạt động từ nhiều năm trước.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Dung cho biết anh trai chị là ông Đ.T.K. (62 tuổi). Ông K. có một con gái, lấy chồng người Úc và đã sống, làm việc tại Úc gần 20 năm.

Do chỉ có một người con, ông K. và vợ quyết định sang Úc định cư.

Theo chị Dung, mẹ chị năm nay 85 tuổi nên hằng năm vợ chồng ông K. đều về Việt Nam thăm mẹ, thường ở lại khoảng 2-3 tháng.

Khi ông K. về Việt Nam vào tháng 6, ông nghe một người bạn kể về việc có người bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế nên lo lắng và nhờ chị Dung kiểm tra.

Ngày 12/6, khi ông K. vừa về Việt Nam, chị Dung kiểm tra thông tin và chưa thấy trường hợp của ông thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh.

Tuy nhiên, dữ liệu tra cứu khi đó thể hiện ông có khoản thuế nộp thừa.

Một cá nhân vướng việc đóng mã số thuế vì liên quan đến phát sinh số thuế nộp thừa 40.000 đồng. Ảnh minh họa.

Lo khoản thuế thừa có thể phát sinh vấn đề, chị Dung đã cử nhân viên đến cơ quan thuế để giải quyết. Theo chị Dung, để xử lý nhanh thủ tục, gia đình được cán bộ thuế hướng dẫn làm thủ tục từ chối nhận lại khoản thuế nộp thừa.

Sau đó, gia đình ông K. đã làm thủ tục từ chối nhận lại khoản thuế nộp thừa hơn 707.000 đồng tại Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội.

“Đến tháng 7, anh trai tôi vẫn xuất cảnh sang Trung Quốc du lịch bình thường rồi trở về Việt Nam. Vì vậy, gia đình không nghĩ việc xuất cảnh sau đó lại gặp vấn đề. Tuy nhiên, đến ngày 12/9, khi anh K. cùng vợ ra sân bay để trở lại Úc theo lịch, người vợ được xuất cảnh còn anh không được”, chị Dung kể.

Tại sân bay, ông K. được thông báo thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế liên quan đến hộ kinh doanh trước đây.

Chị Dung cho biết, do anh trai thường nghe không rõ nên khi ra sân bay, chị phải hỗ trợ anh làm việc với các bên liên quan. Sau đó, gia đình tới cơ quan thuế để giải quyết vấn đề đóng mã số thuế.

Trước đây, ông K. có mở cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, nhưng đã dừng hoạt động khoảng 10 năm.

Theo chị Dung, thời điểm đó, do chưa hiểu rõ quy định, khi làm thủ tục đóng hộ kinh doanh, gia đình được hướng dẫn “cứ trả giấy đăng ký kinh doanh là xong”. Vì vậy, gia đình nghĩ rằng việc trả giấy đăng ký kinh doanh đồng nghĩa với đã hoàn tất thủ tục đóng hộ kinh doanh.

Theo chị Dung, thời điểm đó gia đình cho rằng việc hoàn tất thủ tục liên quan đến hộ kinh doanh cũng đồng nghĩa với việc đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan. Vì vậy, gia đình không biết vẫn còn phải thực hiện thêm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Sau khi liên hệ với cơ quan thuế và được hướng dẫn, chị Dung cho hay gia đình đã hoàn tất việc đóng mã số thuế hộ kinh doanh cho anh trai.

Tuy nhiên, việc đóng mã số thuế vẫn còn liên quan đến phát sinh số thuế nộp thừa 40.000 đồng.

“Gia đình được thông báo phải nộp một khoản tiền gần 5,3 triệu đồng cho các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền chậm nộp và chúng tôi đã nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước. Nhưng do liên quan đến số thuế nộp thừa 40.000 đồng nên gia đình nóng lòng chờ cơ quan thuế giải quyết để anh trai được trở lại Úc”, chị Dung nói.

Cập nhật đến chiều 29/9, chị Đỗ Mỹ Dung chia sẻ gia đình nhận được thông tin trường hợp của anh trai chị đã được cơ quan thuế giải quyết.

Theo chị Dung, gia đình cũng được thông báo ông K. đã có thể làm thủ tục xuất cảnh trở lại Úc.