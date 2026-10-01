Giá xăng dầu tiếp tục tăng, dầu mazut tăng cao nhất 919 đồng/kg

Từ 15h chiều nay, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, không cao hơn 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 102 đồng/lít, không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Giá các loại dầu tăng giảm tùy loại. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít, không cao hơn 29.717 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 919 đồng/kg, không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn với dầu diesel là 200 đồng/lít. Cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn với tất cả các loại xăng sinh học và dầu.

Giá xăng chiều nay tiếp tục được điều chỉnh tăng. (Ảnh: Minh Đức)

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9/2026 và kỳ điều hành ngày 1/10/2026 là: 140,898 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,064 USD/thùng, tương đương tăng 0,05 %); 147,248 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,044 USD/thùng, tương đương tăng 0,03 %); 167,002 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 6,326 USD/thùng, tương đương giảm 3,65 %); 693,690 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 36,072 USD/tấn, tương đương tăng 5,49 %).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 01/10/2026.

Về giá xăng: Thái Lan: 31.296 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.975 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.500 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.189 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.176 VNĐ/lít; Lào: 41.040 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.717 VNĐ/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.