Chốt giá vàng hôm nay ngày 1/10 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 1/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 1/10 tăng giá vàng miếng lên mức 144,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 1/10, giá vàng trong nước ngày 1/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 1/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 1/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 1/10, chủ yếu tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10, tăng giá vàng miếng và giảm giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 1/10, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139,8 –143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 1/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 37 USD/ounce, xuống mức 4.177 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.190 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống dưới mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới suy yếu khi số liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng chưa đủ để ngăn lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài tiếp tục tăng.

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ công bố vào thứ Sáu lúc 8h30 sáng (theo giờ địa phương) hiện là phép thử quan trọng đối với lộ trình lãi suất. Số liệu việc làm yếu hơn sẽ củng cố sự điều chỉnh kỳ vọng chính sách của Fed theo hướng hỗ trợ giá vàng; ngược lại, số liệu việc làm mạnh hơn sẽ tiếp tục duy trì áp lực từ lợi suất đối với các kim loại không sinh lãi.

Về kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe bán vàng giao ngay là đưa giá vượt trở lại vùng kháng cự 4.203-4.210,63 USD/ounce. Nếu duy trì được đà tăng, giá có thể hướng tới 4.316 USD/ounce và sau đó là 4.322 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước nhiều biến động và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.177 USD/ounce (tương đương khoảng 131,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 1/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 1/10, giá vàng ngày 2/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.