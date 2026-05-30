Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu khuyến cáo việc cần làm trước khi chuyển sang dùng xăng E10

Người dùng nên vệ sinh hệ thống nhiên liệu định kỳ để đảm bảo xe chạy ổn định khi chuyển sang xăng E10

Theo ông Bùi Ngọc Bảo, vào thời điểm năm 2012, nhiều quốc gia trên thế giới đã vượt qua giai đoạn sử dụng xăng E5 và bắt đầu phát triển, kinh doanh xăng E10. Tuy nhiên, với điều kiện thực tế của Việt Nam - một quốc gia đang phát triển, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều khác biệt, việc triển khai cần được tính toán kỹ lưỡng.

Đặc biệt, hệ thống phương tiện giao thông của Việt Nam rất đa dạng, từ ô tô đến xe máy, với nhiều dòng xe cũ mới khác nhau, trong đó số lượng xe máy là rất lớn. Vì vậy, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã lựa chọn cách triển khai hết sức thận trọng khi xây dựng lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.

Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đánh giá việc bắt đầu từ xăng E5 là bước đi phù hợp, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của nhiều quốc gia đã trải qua quá trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học trong thời gian dài. Việt Nam đã tham khảo những kết quả đó để tổ chức triển khai E5 trước khi tiến tới các bước tiếp theo.

Thực tế cho thấy, khi triển khai xăng E5, các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phương tiện giao thông và nhiên liệu hầu như không phát sinh. Sau hơn 10 năm triển khai xăng E5, Việt Nam đã có đủ cơ sở thực tiễn để xem xét, đánh giá lại lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học. Trên cơ sở đó, việc chuyển đổi sang xăng E10 được đưa ra như một bước đi tiếp theo trong lộ trình này.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai xăng E10 đồng loạt từ nhiều năm trước. Vì vậy, việc Việt Nam chuyển sang E10 cũng là xu hướng phù hợp với quá trình phát triển chung của thế giới và kinh nghiệm thực tiễn đã được kiểm chứng.

Từ năm 2020, hầu hết các nước tại châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia Đông Nam Á như: Philippines, Thái Lan đã triển khai kinh doanh xăng E10 trong thời gian dài, đồng thời từng bước hướng tới sử dụng nhiên liệu sinh học với tỷ lệ ethanol cao hơn như E15 hay E20.

Trong khi đó, với lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học, Việt Nam hiện mới quyết định triển khai ở mức E10. “Điều quan trọng là xăng E10 đã được hầu hết các hãng sản xuất ô tô, xe máy lớn trên thế giới chấp thuận, từ Mercedes-Benz, BMW, Toyota đến các hãng sản xuất của Nhật Bản và nhiều nhà sản xuất phương tiện khác. Theo đó, các dòng xe sản xuất từ khoảng năm 2010 - 2011 trở lại đây đều có thể đáp ứng và tương thích với xăng E10”- ông Bùi Ngọc Bảo nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Ngọc Bảo, những lo ngại của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua với xăng E10, đặc biệt khi thời điểm áp dụng Thông tư 50 từ ngày 1/6 đang đến gần, không phải là không có cơ sở.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những băn khoăn hoặc các trục trặc phát sinh trong quá trình chuyển đổi nhiên liệu. Một phần đến từ phía người sử dụng phương tiện, một phần đến từ công tác tư vấn của các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu sinh học, trong khi một số khâu chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi thực tế có thể chưa thật sự đầy đủ.

Theo theo dõi của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đối với phản ánh của người tiêu dùng thời gian qua, phần lớn các vấn đề phát sinh liên quan đến đặc tính của xăng E10. Cụ thể, xăng E10 có khả năng tẩy rửa và tính dung môi cao hơn xăng khoáng thông thường. Vì vậy, khi sử dụng, nhiên liệu có xu hướng hòa tan và cuốn theo các cặn bẩn, tạp chất tích tụ lâu ngày trong hệ thống chứa và cung cấp nhiên liệu.

Điều này không chỉ xảy ra ở hệ thống bồn bể, máy bơm của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mà còn xuất hiện trong hệ thống nhiên liệu của ô tô, xe máy. Các cặn bẩn bị cuốn theo có thể gây tắc lọc nhiên liệu, ảnh hưởng đến bơm xăng hoặc hệ thống kim phun, đặc biệt với những phương tiện đã sử dụng lâu năm nhưng chưa được bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Do đó, Hiệp hội khuyến cáo người dân, nhất là với các dòng xe cũ, xe sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí (carburetor), nên tiến hành bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển đổi nhiên liệu. Việc này có thể bao gồm vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và điều chỉnh bộ chế hòa khí để phương tiện vận hành ổn định hơn.

Đối với các dòng xe cũ, Hiệp hội cũng khuyến nghị tiếp tục sử dụng xăng E5 RON 92 để bảo đảm phương tiện hoạt động phù hợp, hạn chế phát sinh sự cố. Trong khi đó, với các dòng xe đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, người dùng cũng nên vệ sinh hệ thống nhiên liệu định kỳ để bảo đảm quá trình sử dụng xăng sinh học diễn ra thuận lợi.