Lợn rừng có tài tìm măng, giúp chủ kiếm 17.000 USD mỗi mùa

Anh Xia ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang nhặt được lợn rừng Aidi năm 2024. Trong một lần lên núi, anh phát hiện con lợn nhỏ rơi từ vách đá xuống bờ suối. Thấy con vật yếu ớt, anh đưa về nhà chăm sóc, chữa bệnh.

Sau khi hồi phục, Aidi quấn quýt người. Xia nhận định con lợn đã quen được cho ăn, nếu thả về tự nhiên sẽ khó sống sót nên giữ lại nuôi như thú cưng.

Sau nửa năm sau, Aidi nặng hơn 15 kg. Trong lần đầu theo chủ nhân lên núi, con lợn thể hiện khả năng nhận biết mùi. Nó ngửi mặt đất và xác định chính xác vị trí măng mọc bên dưới. "Nó có thể đánh hơi được cây măng sâu dưới lòng đất 20 cm", anh Xia cho biết.

Anh Xia, ở thôn Wanli, thành phố Ôn Châu và lợn rừng Aidi. Ảnh: Cover news

Phát hiện sở trường này, Xia bắt đầu huấn luyện Aidi. Mỗi khi con lợn tìm thấy măng, anh dùng đồ ăn làm phần thưởng để tạo thói quen. Giờ đây, khi phát hiện măng, Aidi sẽ phát ra tiếng kêu để ra hiệu cho chủ đến đào.

Tỉnh Chiết Giang có đặc sản măng mùa đông (đông duẩn), thường mọc hoàn toàn dưới lòng đất, chưa nhú ngọn. Vì nằm sâu 15-20 cm dưới lớp đất mùn, việc phát hiện bằng mắt thường khá khó khăn, đòi hỏi người đào phải có kinh nghiệm nhìn vết nứt bề mặt. Do khó khai thác nên loại măng này giá bán 20 - 30 tệ một kg (khoảng 70.000 - 105.000 VNĐ). Một người đào măng thông thường thu hoạch 10-20 kg mỗi ngày.

Mùa măng đông kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Nhờ Aidi đi cùng mỗi ngày, lượng măng Xia thu hoạch tăng lên đạt hơn 50 kg một ngày. Với sản lượng này, thu nhập một tháng của anh Xia đạt 30.000 tệ (4.200 USD). Tổng doanh thu trong suốt một mùa măng lên tới khoảng 120.000 tệ (17.000 USD).

Khả năng của Aidi được người dân trong vùng gọi là "radar tìm măng di động". Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người tìm đến liên hệ đặt mua măng. Một số du khách cũng đặt lịch trước để trải nghiệm hoạt động lên núi đào măng cùng con lợn rừng này.