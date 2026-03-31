Giá bạc hôm nay 31-3: Bạc Phú Quý, Ancarat, SBJ đồng loạt tăng giá mạnh

Sáng 31-3, thị trường bạc trong nước tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh ở cả bạc miếng và bạc khối, theo xu hướng đi lên của giá kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Tại Tập đoàn Phú Quý, bạc miếng được niêm yết ở mức 2,71 triệu đồng/lượng mua vào và 2,79 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 70.000 đồng so với ngày trước đó.

Trong khi đó, Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng quanh mức 2,7 - 2,78 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc miếng bán ra cao nhất hiện thuộc về Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), với mức niêm yết 2,72 triệu đồng/lượng mua vào và 2,81 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở phân khúc bạc ký, giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg. Cụ thể, Ancarat bán bạc ký ở mức 74,34 triệu đồng, Phú Quý 74,53 triệu đồng, trong khi SBJ niêm yết cao nhất - lên khoảng 75,1 triệu đồng.

So với mức 63 triệu đồng/kg ghi nhận cách đây 2 tuần, giá bạc hiện tăng thêm khoảng 12 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư từng mua ở vùng đỉnh trên 100-120 triệu đồng/kg hồi cuối tháng 1 vẫn đang chịu thua lỗ đáng kể.

Giá bạc hôm nay tăng lên mức cao nhất trong khoảng 2 tuần qua

Trên thế giới, giá bạc hiện được giao dịch ở mức 72,1 USD/ounce, tăng 2,73% so với phiên trước - cao hơn tốc độ tăng của giá vàng (khoảng 1,1%), đang ở mức 4.562 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, giá bạc tăng cùng với giá vàng trong bối cảnh nhà đầu tư tìm đến các kênh trú ẩn an toàn khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, giá dầu thô điều chỉnh về quanh mốc 111 USD/thùng cũng góp phần hỗ trợ xu hướng tăng của các kim loại quý.

Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa của Commerzbank (Đức) nhận định dù giá vàng và bạc đã trải qua giai đoạn điều chỉnh trong 2 tháng qua, triển vọng tăng giá vẫn còn. Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi giá bạc có thể lên 90 USD/ounce.

Xa hơn, giá bạc được dự báo có thể đạt khoảng 95 USD/ounce vào cuối năm 2027, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tiếp tục gia tăng.