Giá bạc hôm nay 24/1/2026 tăng phi mã hơn 4 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 24/1/2026

Mở cửa phiên giao dịch sáng 24/1/2026, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục tăng phi mã khi niêm yết ở ngưỡng 3,882-4,002 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của thương hiệu này đã tăng 155.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 160.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tương tự, giá bạc thỏi 999 loại 1kg tại Phú Quý cũng tăng mạnh 4,134 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 4,267 triệu đồng/kg so với chốt phiên hôm qua, lên sát ngưỡng 103,52-106,72 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng và giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của Sacombank vẫn dừng ở giá chốt phiên giao dịch hôm thứ Sáu (23/1), lần lượt ở mức 3,741-3,837 triệu đồng/lượng và 99,7-102,32 triệu đồng/kg ở chiều mua vào - bán ra.

Kết thúc phiên giao dịch hôm 23/1, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng nhẹ so với lúc mở cửa, niêm yết ở mức 3,727-3,842 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg tại Phú Quý chốt phiên tăng khoảng 210.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên, lên mức 99,386-102,453 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt phiên 23/1 được niêm yết quanh 3,741-3,837 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 51.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 57.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với lúc mở cửa.

Còn giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của Sacombank tăng mạnh 1,36 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,52 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 99,7-102,32 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc đã vượt mốc 100 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới hôm nay 24/1/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay có phiên biến động tăng dựng đứng 7,04%, tương đương tăng hơn 6,77 USD/ounce so với giá mở cửa. Kết thúc phiên giao dịch để bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc giao ngay vọt lên trên mốc 102,97 USD/ounce, đúng như các dự báo trước đó.

Lúc 20h04 ngày 23/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới tiệm cận 100 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc tăng thêm hơn 3,26 USD/ounce, tương đương mức tăng 3,39%.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3/2026 ở mức 99,73 USD/ounce, tăng gần 3,36 USD/ounce so với lúc mở cửa.

Giá bạc giao ngay đạt mức cao kỷ lục gần 99,65 USD vào thứ Sáu (23/1) nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn được duy trì mạnh mẽ. Mặc dù thị trường kim loại quý mất đi một số điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận thương mại liên quan đến Greenland, thị trường vẫn chưa rõ về chi tiết của thỏa thuận này và kế hoạch của Mỹ đối với chủ quyền của vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch này.

Đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá kim loại, khi những tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế Mỹ thúc đẩy đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Ngân hàng trung ương sẽ họp vào tuần tới và được kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Những chỉ trích của ông Trump đối với Fed tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, cũng như lo ngại về tình hình tài chính xấu đi ở các nước phát triển, đặc biệt là Nhật Bản.

Dự báo giá bạc

Trước đà leo thang của giá bạc và thiết lập đỉnh lịch sử mới trên 99 USD/ounce, trên Kitco, ngày càng nhiều chuyên gia tỏ ra thận trọng hơn với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này.

Trong báo cáo cập nhật về thị trường kim loại quý, bà Roukaya Ibrahim - chiến lược gia của BCA Research - cho rằng dù triển vọng dài hạn của bạc vẫn khá tích cực, nhưng nhà đầu tư không nên mua đuổi ở mặt bằng giá hiện nay, bởi nguy cơ xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu đang gia tăng.

Chỉ trong tháng đầu năm, giá bạc đã tăng xấp xỉ 40%, nối tiếp mức tăng gần 150% trong năm 2025. Đà đi lên này được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhu cầu đầu tư tăng mạnh, tiêu thụ công nghiệp cao và nguồn cung vật chất ngày càng thắt chặt. Song, bà Ibrahim nhận định đầu cơ đóng vai trò ngày càng lớn trong nhịp tăng gần đây, khiến xu hướng hiện tại trở nên kém bền vững.

“Chúng tôi vẫn đánh giá môi trường vĩ mô và địa chính trị là yếu tố hỗ trợ cho bạc trong trung và dài hạn, đồng thời duy trì quan điểm tích cực với kim loại này trong suốt năm vừa qua”, bà nói. Dù vậy, quy mô đợt tăng gần đây rất khó lý giải nếu chỉ dựa trên các yếu tố cơ bản. Bạc và toàn bộ nhóm kim loại quý đang xuất hiện dấu hiệu rõ rệt của dòng tiền mang tính FOMO.

Kể từ nửa cuối năm 2025, toàn bộ thị trường kim loại quý đã thu hút dòng vốn đầu tư lớn, chủ yếu do nhu cầu nắm giữ tài sản hữu hình nhằm phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ và những bất ổn kinh tế - địa chính trị kéo dài.

Dù bối cảnh này khó thay đổi trong ngắn hạn, bà Ibrahim cho rằng phần lớn yếu tố tích cực đã được phản ánh vào giá. Lạm phát dù vẫn ở mức cao nhưng chưa có dấu hiệu tăng vọt, trong khi đồng USD đang ổn định trở lại.

Còn một số lo ngại về nguồn cung bạc là thiếu cơ sở. Việc Mỹ chưa áp thuế ngay lập tức đối với bạc nhập khẩu có thể giúp cải thiện điều kiện thị trường.

Theo BCA Research, rủi ro đáng kể nhất đối với bạc là nằm ở nhu cầu công nghiệp. Khi giá bạc duy trì ở mức cao, nhiều nhà sản xuất có thể tiết giảm lượng sử dụng hoặc chuyển sang vật liệu thay thế rẻ hơn.

“Giá cao cuối cùng sẽ tự tạo ra lực điều chỉnh. Đà tăng theo dạng parabol của bạc có thể phản tác dụng”, chiến lược gia của BCA Research nhận định.