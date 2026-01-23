Giá bạc hôm nay (23/1): Mở phiên tăng thêm 5,4 triệu đồng/kg, giá giao dịch qua ngưỡng 102 triệu đồng/kg

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tăng mạnh khi Phú Quý mở phiên tăng thêm 201.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra bật lên vùng 102,2 triệu đồng/kg, tương đương 3,834 triệu đồng/lượng.

Qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của Phú Quý tính đến thời điểm 10h11 đang ở vùng 102,3 triệu đồng/kg.

Mức giá này cao rõ rệt khi giá chốt phiên ngày 22/1 chỉ ở vùng 96,8 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khi mở phiên, thị trường trong nước tăng thêm từ 165.000 – 201.000 đồng/lượng, đưa giá bạc từ 96 triệu đồng/kg "bật nhảy" lên vùng 102 triệu đồng/kg. Mức tăng tương đương khoảng 5,4 triệu đồng/kg.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi mở phiên tăng thêm 165.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 101,3 triệu đồng/kg, tương đương 3,799 triệu đồng/lượng. Qua các nhịp điều chỉnh, hiện giá bán ra của thương hiệu này vẫn neo ở vùng 101 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc Kim Phúc Lộc ở vùng 102,6 triệu đồng/kg, tương đương 3,849 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của giá bạc thế giới khi giá bạc giao ngay trên thế giới ghi nhận đang ở vùng 98,7 USD/oz. Mức giá này bật tăng rõ rệt so với phiên ngày 22/1, khi giá giao dịch chỉ quanh ngưỡng 91 – 96 USD/oz.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat sáng nay (23/1).

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý sáng nay (23/1).

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc trong nước chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của giá bạc thế giới khi giá bạc giao ngay trên thế giới ghi nhận đang ở vùng 98,7 USD/oz. Mức giá này bật tăng rõ rệt so với phiên ngày 22/1, khi giá giao dịch chỉ quanh ngưỡng 91 – 96 USD/oz.