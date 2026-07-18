FIFA bán mảnh cỏ sân chung kết World Cup 2026 giá tới 78 triệu đồng

Mảnh cỏ sân chung kết World Cup được bán với giá cao nhất khoảng 78 triệu đồng. Ảnh: Chosun Daily

FIFA đã hợp tác với Keep Stub bán các mảnh cỏ lấy từ sân vận động New York - New Jersey, nơi sẽ diễn ra trận chung kết FIFA World Cup 2026, với mức giá cao nhất lên tới 3.000 USD (hơn 78 triệu đồng).

FIFA đã đưa những mảnh cỏ của sân chung kết World Cup 2026 lên bán trực tuyến dưới dạng vật phẩm lưu niệm phiên bản giới hạn, theo Chosun Daily.

Phiên bản có giá thấp nhất được niêm yết ở mức 450 USD (11,8 triệu đồng) và cao nhất là 3.000 USD (hơn 78 triệu đồng). Mỗi mảnh cỏ được cắt thành kích thước nhỏ, bảo quản trong lớp nhựa resin trong suốt và đặt trong hộp trưng bày.

Trên hộp được khắc logo World Cup 2026, tên sân vận động, ngày diễn ra trận chung kết, tỷ số trận đấu. Sản phẩm cũng đi kèm một USB chứa video xác thực nguồn gốc. Sản phẩm sẽ được vận chuyển sau khi kết thúc vòng chung kết World Cup và hiện chỉ có sẵn để giao hàng trong phạm vi Mỹ, Anh và châu Âu.

Việc sản xuất do công ty Keep Stub của Anh thực hiện. Mỗi mức giá đều được giới hạn 2.026 sản phẩm, trùng với năm diễn ra World Cup. Nếu toàn bộ số lượng các phiên bản được bán hết, doanh thu dự kiến sẽ vượt 11,2 triệu USD.

Được biết, số cỏ được cung cấp từ một trang trại tại bang North Carolina (Mỹ) và được lắp đặt tại sân vận động New York - New Jersey từ đầu tháng 5.

Trước đó, mặt cỏ của sân từng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Sau một số trận đấu, các cầu thủ Brazil và Pháp cho rằng mặt sân quá khô, ảnh hưởng đến điều kiện thi đấu. Dù vậy, chính loại cỏ này hiện được FIFA đưa lên bán như một món quà lưu niệm với giá trị cao.

Đây không phải lần đầu FIFA phát hành các sản phẩm phiên bản giới hạn trước thềm World Cup 2026. Hồi tháng 5, tổ chức này cũng giới thiệu các mẫu áo đấu độc quyền dành riêng cho từng thành phố đăng cai với giá 375 USD mỗi chiếc. Mỗi thành phố trong số 16 thành phố chủ nhà được sản xuất 999 chiếc và hiện các sản phẩm này vẫn được bán trên trang web chính thức của FIFA.