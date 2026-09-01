Em gái CEO Quốc Cường Gia Lai cho công ty mượn gần 200 tỷ đồng

Bà My là em gái ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Bà là người cho công ty này mượn thêm nhiều tiền nhất trong 6 tháng đầu năm. Khoản này có kỳ hạn 12 tháng, để công ty bổ sung vốn lưu động.

Quốc Cường Gia Lai còn được nhiều cá nhân khác như ông Nguyễn Quốc Cường, ông Lầu Đức Duy (chồng bà My), Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà, bà Lại Thị Hoàng Yến (con gái ông Hà) cho mượn vài chục đến vài trăm tỷ đồng. Hầu hết các khoản này là vay tín chấp với lãi suất 0% hoặc chưa xác định lãi suất tại thời điểm soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai tất toán, giảm dư nợ nhiều khoản vay cũ. Tổng giá trị vay nợ tài chính nhờ đó giảm hơn 100 tỷ đồng, còn 933 tỷ đồng.

Tính tổng những khoản nợ khác, Quốc Cường Gia Lai còn phải trả trên 3.000 tỷ đồng. Con số này giảm mạnh so với mức nợ 4.000 tỷ đồng hồi đầu năm. Hơn phân nửa số nợ liên quan đến khoản tiền phải hoàn trả hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán hồi tháng 3, Quốc Cường Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục do nợ ngắn hạn vượt giá trị tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên, trong báo cáo mới công bố, đơn vị kiểm toán không còn nhấn mạnh vấn đề này.

Lý do chủ yếu là công ty đã thanh toán 1.411 tỷ đồng trong tổng số 2.882 tỷ đồng nghĩa vụ hoàn trả theo hợp đồng hứa mua, hứa bán. Phần còn lại được kỳ vọng thanh toán hết trong năm nay. Nguồn tiền dự kiến thu xếp từ hoạt động kinh doanh, cam kết hỗ trợ từ các cá nhân và các nguồn tài chính hợp pháp.

"Ban Tổng giám đốc tin tưởng công ty có khả năng thu xếp đầy đủ nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong tương lai", theo báo cáo tài chính công bố cuối tháng 8.

Bà Huyền My (thứ hai từ trái sang) tại phiên họp cổ đông thường niên của Quốc Cường Gia Lai năm 2025. Ảnh: Website Quốc Cường Gia Lai

Nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai thu 80 tỷ đồng, chỉ bằng một phần ba cùng kỳ. Kết quả còn kém xa mục tiêu 2.403 tỷ đồng được thông qua tại phiên họp thường niên hồi giữa năm. Tuy nhiên, nhờ nguồn thu bất thường từ thanh lý và bán nhà máy thủy điện, công ty báo lãi sau thuế hơn 181 tỷ đồng, gấp 18 lần so với nửa đầu năm ngoái.

Quốc Cường Gia Lai được thành lập năm 1994, tiền thân là công ty chuyên cung cấp gỗ xẻ và sản phẩm gỗ xuất khẩu. Công ty sau đó mở thêm mảng bất động sản, cao su, thủy điện.