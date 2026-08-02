Ảnh sao 2/8: Cường Đôla khóc nói lời cảm ơn vợ

Đông Nhi khoe ảnh chụp cùng con gái Winnie. Càng lớn, nhóc tì càng được khen như bản sao hoàn hảo của mẹ.

Anh Tú và Ly Ly rủ nhau đi tập gym. Gọi đồng nghiệp là 'cái đuôi nhỏ', Anh Tú được nhiều khán giả cho rằng cả hai sắp công khai tin đồn hẹn hò.

Lisa quấn quýt bên Hồ Ngọc Hà trong chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở châu Âu cùng cả gia đình.

Hạt Dẻ - con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - nhận được hàng loạt quà hàng hiệu dịp sinh nhật 18 tuổi.

Trong buổi tiệc kỷ niệm 7 năm kết hôn, Cường Đôla bật khóc khi nói lời cảm ơn bà xã Đàm Thu Trang. 'Cảm ơn vợ đã luôn lo lắng cho ba, cho Subeo, Suchin và Sutin', doanh nhân cho biết. Với Cường Đôla, hôn nhân khi đồng vợ đồng chồng thì việc gì cũng có thể làm được.

Trúc Diễm diện bikini khoe cơ bụng săn chắc khi đi biển.

Phan Hiển đăng ảnh tình tứ cùng bà xã Khánh Thi. 'Vũ trụ mà anh nghiên cứu. Có hai vì sao đan xen. Vì sao nằm trong ánh mắt. Vì sao cứ mãi yêu em', anh nhắn nhủ nửa kia.

Hồng Diễm diện áo quây trẻ trung, thả dáng bên sông Hương, Huế.

Gia đình Bảo Thy chọn nghỉ tại một khách sạn ngay trong thành phố, có view cầu Ba Son để tận hưởng ngày cuối tuần.

Ốc Thanh Vân đưa ba con cùng đi quay chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' để các con hiểu hơn về công việc của mẹ và đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh.