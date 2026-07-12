Kiệt tác tranh gỗ cẩm quý hiếm "Vinh quy bái tổ" tại triển lãm về Quốc Tử Giám

Kiệt tác tranh gỗ cẩm quý hiếm "Vinh quy bái tổ"

Với thiết kế theo hướng mở, không gian triển lãm tạo nên sự kết nối hài hòa giữa lịch sử, nghệ thuật và trải nghiệm của người xem.

Triển lãm mở ra không gian giao thoa đầy ấn tượng giữa di sản và nghệ thuật khi quy tụ hơn 60 tác phẩm của 36 tác giả, bắc nhịp cầu kết nối từ những tên tuổi lớn như cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, cố họa sĩ Tô Ngọc Vân với các thế hệ họa sĩ trẻ đương đại.

Qua góc nhìn đa dạng của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, triển lãm không chỉ tôn vinh giá trị của Quốc Tử Giám hôm nay mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, văn hiến đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, hướng tới cột mốc kỷ niệm 950 năm thành lập di tích.

Sự kiện đã trở thành một điểm hẹn nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước cũng như du khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Tác phẩm "Nghê nơi Cửa Khổng Sân trình" của tác giả Trần Hậu Yên Thế. Bằng việc dùng smartphone tương tác với chip RFID gắn trên tượng Nghê Văn Miếu - là vật phẩm được đúc bằng đồng thau, theo nguyên mẫu của Nghê đang chầu trên cột tứ trụ của Văn Miếu-Quốc Tử Giám Thăng Long, người tương tác sẽ được trải nghiệm sách vật lý số đầu tiên tại Việt Nam, mở ra thế giới tri thức phong phú.

Tác phẩm "Khuê Văn Các" của tác giả Vương Văn Thạo. Ông đã tạo ra các mô hình thu nhỏ Khuê Văn Các, sau đó đổ khối chất liệu composite trong suốt lên trên. Bằng cách "hóa thạch" này, tác giả muốn tạo ra một lớp vỏ bọc bảo vệ di sản vĩnh cửu với thời gian, đồng thời đánh động sự trăn trở của xã hội về việc bảo tồn bản sắc văn hóa và các công trình cổ kính giữa lòng đô thị đang phát triển mạnh mẽ.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho rằng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản tốt nhất chính là để di tích được "sống" trong đời sống đương đại.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú nhấn mạnh nghệ thuật chính là nhịp cầu quan trọng kết nối công chúng với di sản, giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn và lan tỏa các giá trị văn hóa bằng ngôn ngữ của cảm xúc, sự sáng tạo.

Hình ảnh Bức phác họa đầu tiên về Miếu Khổng Tử của tác giả Gaston Roullet.

Tác phẩm "Thăm Văn Miếu" (sáng tác năm 1984, chất liệu sơn dầu) là một bức tranh mang nét tươi sáng hiếm có của danh họa Bùi Xuân Phái. Khác với vẻ u hoài, rêu phong của "phố Phái", tác phẩm đặt hình ảnh cô giáo và các em học sinh vào không gian cổ kính, thể hiện tình yêu cuộc sống và niềm lạc quan về tương lai.

Tứ dân tạp chí của họa sĩ nổi tiếng Tô Ngọc Vân sáng tác thế kỷ 20.

Tác phẩm "Thiên quang khí tự" của tác giả Phạm Thủy Tiên. Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ giếng Thiên Quang tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tư tưởng của học giả Nguyễn Văn Siêu.

Đáng chú ý, ngay khi bước vào không gian trung tâm của triển lãm, du khách không khỏi choáng ngợp trước quy mô đồ sộ của bức tranh "Vinh quy bái tổ" của nghệ nhân Bùi Trọng Lăng. Tác phẩm được chế tác từ gỗ cẩm quý hiếm nhập từ châu Phi, với kích thước dài 8,33m, rộng 1,7m, dày 16cm.

Tác phẩm tái hiện sinh động hành trình khoa bảng, từ thuở nhỏ học với thầy đồ, đến lúc lều chõng đi thi Hương rồi trẩy kinh thi Hội, thi Đình, ghi danh bảng vàng và được vua ban Ân Tứ trở về làng trong lễ vinh quy.

Tác phẩm "Vinh quy bái tổ" thu hút rất đông du khách quốc tế thưởng lãm, chụp ảnh, check-in.