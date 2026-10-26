Thế giới Di động bảo lãnh vô điều kiện cho Bách Hóa Xanh vay 2.000 tỷ

Tuần này, có 19 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 10 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 20% và thấp nhất là gần 3,5%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Không hủy ngang

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) thông qua bảo lãnh hạn mức tối đa 2.000 tỷ đồng cho Công ty CP Thương mại Bách Hoá Xanh, thời hạn bảo lãnh đến hết ngày 31/12/2027. Hình thức bảo lãnh là vô điều kiện và không huỷ ngang.

Tính tới ngày 30/6, Thế giới Di động sở hữu gián tiếp 94,94% vốn tại Công ty CP Thương mại Bách Hoá Xanh - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại thực phẩm và sở hữu chuỗi Bách hoá Xanh.

Tại thời điểm 30/6, Công ty CP Thương mại Bách Hoá Xanh lỗ lũy kế hơn 4.970 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm 30/6, Công ty CP Thương mại Bách Hoá Xanh lỗ lũy kế hơn 4.970 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, hệ thống Bách Hóa Xanh đạt 3.904 cửa hàng, tăng thêm 292 điểm bán so với cuối tháng 8 và trở thành chuỗi có số lượng cửa hàng lớn nhất trong hệ sinh thái MWG.

Nửa đầu năm nay, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu hơn 95.213 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 6.112 tỷ đồng (tăng 91% so với cùng kỳ). Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2026, Thế giới Di động đã hoàn thành 66% so với kế hoạch năm.

Kết thúc thời gian gia hạn chào bán cổ phiếu, Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Royal Invest JSC - mã chứng khoán: RYG) đã không thể phân phối tiếp 5.549.933 cổ phiếu cho hai nhà đầu tư cá nhân đã công bố trước đó là Võ Quốc Thái và Nguyễn Tấn Vinh.

Như vậy, Royal Invest chỉ phát hành được 16.950.067 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 169 tỷ đồng và nâng vốn từ 526 tỷ đồng lên 696 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc thời gian đăng ký mua của cổ đông hiện hữu, Royal Invest JSC chỉ phát hành được 75% trên tổng số 22,5 triệu cổ phiếu đăng ký.

Theo kế hoạch huy động vốn ban đầu, Royal Invest JSC đã chốt danh sách chào bán cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 2:1, tương ứng phát hành thêm 22,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 225 tỷ đồng.

Số tiền huy động, Royal Invest JSC sẽ dùng 52 tỷ đồng trả nợ vay cho Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Nai, 50 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng VietinBank chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hoà, 58 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Gia Định, 65 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Sài Gòn.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng dư nợ của Royal Invest JSC đã tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm gần 99 tỷ đồng, lên 1.770 tỷ đồng và bằng 218% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.437 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 332 tỷ đồng.

CII chào bán hơn 67 triệu trái phiếu

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) thông qua phương án xử lý và tiếp tục phát hành trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu thông qua đại lý, thời điểm kết thúc đợt phát hành là 15h ngày 3/11.

CII chào bán hơn 67 triệu trái phiếu mã CII426001 cho cổ đông hiện hữu.

CII chào bán hơn 67 triệu trái phiếu mã CII426001 cho cổ đông hiện hữu. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không tài sản bảo đảm. Đối với trái phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, CII sẽ phân phối tiếp cho các đối tượng khác thông qua đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Vietcap.

Theo kế hoạch ban đầu, CII sẽ chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII426001, với tổng giá trị phát hành theo phương án được phê duyệt lên đến gần 6.720 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn 25 năm, lãi suất 0%/năm trong 3 năm đầu. Từ năm thứ tư trở đi, lãi suất cố định 14,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để đầu tư dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.