Công ty gây "sốc" khi thưởng nhân viên keycap bàn phím bằng vàng ròng

Hãng camera hành động Insta360 đang gây sốt khi tiết lộ "văn hóa vàng" độc đáo của công ty, đó là tặng thưởng cho những nhân viên xuất sắc nhất bằng các nút bàn phím (keycap) làm từ vàng thật, với giá trị mỗi chiếc lên tới 45.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).

Tờ SCMP đưa tin, tại công ty công nghệ hình ảnh có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) này, sự hào phóng nói trên không phải là hành động nhất thời mà đã trở thành một truyền thống trong nhiều năm qua.

Những keycap bằng vàng ròng được Insta360 trao tặng nhân viên.

Chỉ riêng trong "ngày lập trình viên" (Programmer’s Day) vào tháng trước, Insta360 đã trao tặng 21 chiếc keycap vàng ròng. Được biết, truyền thống này bắt đầu từ khoảng 4 năm trước, trùng với thời điểm công ty bắt đầu gặt hái được nhiều thành công và danh tiếng trên thị trường.

Tính đến nay, đã có tổng cộng 55 chiếc keycap vàng được trao cho nhân viên qua các kỳ Programmer’s Day. Một điều đáng chú ý là, do giá vàng thế giới liên tục leo thang, giá trị tiền tệ của những món quà này hiện đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm truyền thống bắt đầu.

"Văn hóa vàng" dường như đã ăn sâu vào mọi hoạt động của Insta360. SCMP cho biết, trong một bữa tiệc vào năm ngoái, một thỏi vàng nguyên chất nặng 50 gram đã được trao cho người thắng cuộc trong một cuộc thi nội bộ. Một cặp vợ chồng mới cưới (đều là nhân viên công ty) cũng nhận được quà mừng là một đồng xu vàng nguyên chất.

Đặc biệt, để kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 7, ban lãnh đạo đã "chơi lớn" khi tặng hộp quà cho toàn bộ nhân viên (có cả thực tập sinh), bên trong có các miếng dán bằng vàng nguyên chất. Sự hào phóng này khiến người dân địa phương bắt đầu gọi Insta360 với biệt danh "nhà máy vàng".

Giải thích về triết lý đằng sau món quà đắt giá, ông Liu Jingkang, người sáng lập Insta360, cho biết: "Keycap vàng tượng trưng cho việc mỗi lần nhấn phím là một cú chạm 'biến đá thành vàng'".

Vị lãnh đạo này giải thích thêm rằng, trong mắt ông, giá trị của vàng đến từ ý nghĩa về sự ổn định và đáng tin cậy.

Triết lý này dường như đã tạo ra động lực rất lớn. Một nhân viên của Insta360 được trích lời chia sẻ: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để lấp đầy toàn bộ bàn phím của mình bằng các keycap vàng".

Phím Space nặng 35,02 gram và hiện có giá trị khoảng 320.000 nhân dân tệ.

Insta360 là thương hiệu đứng sau nhiều sản phẩm camera hành động và webcam sáng tạo. Mẫu Insta360 Link của hãng từng đoạt giải Best Webcam for Content Creators (Webcam tốt nhất cho người sáng tạo nội dung) và các mẫu mới hơn tích hợp AI của hãng cũng đang rất được thị trường ưa chuộng.