Dậy sóng chuyện không được dùng từ "nhất", "số 1" trong quảng cáo: Thực hư ra sao?

Nhiều người thậm chí còn "chế" đủ kiểu cách viết để thay thế các cụm từ này.

Ngày 2-6, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP HCM, để làm rõ vấn đề này.

*Phóng viên: Việc cấm sử dụng các từ như "nhất", "số 1"... trong quảng cáo khi không có tài liệu chứng minh có phải là quy định hoàn toàn mới?

- Ông Nguyễn Thanh Đảo: Đây không phải là quy định mới. Luật Quảng cáo năm 2012 đã có quy định về vấn đề này.

Thông tư 12/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực từ ngày 5-7-2026, chủ yếu hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan.

Các thông tư, nghị định hướng dẫn được ban hành gần đây nhằm làm rõ hơn và quy định cụ thể hơn những nội dung đã có từ trước, chứ không phải đặt ra một quy định mới.

* Để được sử dụng các từ như "số 1", "tốt nhất"..., doanh nghiệp cần có những bằng chứng gì?

- Thông tư 12/2026 quy định rõ các loại tài liệu chứng minh, như: Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kết quả nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu thị trường; chứng nhận từ các cuộc thi, giải thưởng hoặc tổ chức có thẩm quyền tương đương...

Các quy định, hướng dẫn mới giúp doanh nghiệp dễ thực hiện hơn nhờ làm rõ loại tài liệu được chấp nhận cũng như thời hạn hiệu lực của các tài liệu chứng minh.

*Những thương hiệu có tên riêng chứa từ "nhất", chẳng hạn Mì Đệ Nhất, Hoạt huyết Nhất Nhất, hoặc các địa danh như Tân Sơn Nhất, có bị ảnh hưởng bởi quy định này không?

- Tôi khẳng định là không.

Cần phân biệt rõ giữa danh từ riêng (tên thương hiệu, địa danh) với nội dung quảng cáo nhằm khẳng định vị thế trên thị trường. Việc một sản phẩm mang tên "đệ nhất" hay một địa danh có tên "nhất" là danh từ riêng đã tồn tại từ lâu, hoàn toàn khác với việc tự nhận là số 1 trong quảng cáo mà không có căn cứ chứng minh.

* Nếu doanh nghiệp cố tình lách luật bằng cách đặt tên công ty hoặc thương hiệu có yếu tố "số 1", "duy nhất", "nhất"... thì sao?

- Chúng tôi không khuyến khích việc lợi dụng kẽ hở pháp luật hoặc lách luật để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong hoạt động quảng cáo.

Đối với những trường hợp này, cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền sẽ căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Luật Quảng cáo và các quy định liên quan, để xem xét, thẩm định từng trường hợp cụ thể, bao gồm cả tên gọi đăng ký.

*Như vậy, với góc độ của Hiệp hội Quảng cáo TP HCM, các hướng dẫn liên quan việc sử dụng những từ như "duy nhất", "tốt nhất", "số 1"... không gây khó khăn cho doanh nghiệp?

- Đúng vậy. Chúng tôi cho rằng việc cơ quan nhà nước ban hành các hướng dẫn cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình thực thi quy định, chứ không phải gây thêm khó khăn.

Những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cấm sử dụng các từ này có thể xuất phát từ việc chưa hiểu đầy đủ quy định hoặc chỉ mang tính chất giải trí, không phản ánh đúng bản chất của vấn đề.