'Cầu thủ giàu nhất thế giới' thất nghiệp ở tuổi 28

CLB Ratchaburi quyết định để cầu thủ 28 tuổi ra đi hồi tháng 7. Bolkiah từng được xem là "cầu thủ giàu nhất thế giới" nhờ gia thế đặc biệt. Anh là cháu trai Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah và được cho sở hữu khối tài sản hơn 20 tỷ USD, dù không phải người thừa kế trực tiếp tài sản của quốc vương.

Bolkiah trên sân cỏ. Ảnh: Instagram

Con đường bóng đá của Bolkiah bắt đầu tại Mỹ, nơi anh sinh ra, trước khi gia đình đưa anh sang Anh học tập. Anh từng theo học Bradfield College ở Berkshire và gia nhập các học viện trẻ của Southampton, Chelsea và Leicester City.

Tuy nhiên, Bolkiah không có cơ hội thi đấu ở đội một tại Anh. Năm 2020, anh chuyển sang Bồ Đào Nha khoác áo CS Marítimo nhưng chỉ thi đấu tám trận cho các đội trẻ và đội B trước khi rời CLB chưa đầy một năm sau đó.

Bolkiah được cho là cầu thủ giàu nhất thế giới, có tài sản gấp nhiều lần C. Ronaldo. Ảnh: Instagram

Năm 2021, Bolkiah gia nhập Chonburi và trở thành cầu thủ Brunei đầu tiên thi đấu tại Thai League 1. Sau khoảng hai năm, anh chuyển sang Ratchaburi vào tháng 6/2023. Tổng cộng, Bolkiah có khoảng 50 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia Thái Lan trong gần 5 năm.

Bolkiah tại đám cưới anh họ, Hoàng tử Mateen, hồi năm 2024. Ảnh: Instagram

Dù sự nghiệp bóng đá chưa đạt được những cột mốc như kỳ vọng, Bolkiah có một hậu phương tài chính đặc biệt. Cha anh là Hoàng tử Jefri Bolkiah, em trai Quốc vương Hassanal Bolkiah. Theo những con số được truyền thông dẫn lại, tài sản của Quốc vương Brunei có thể lên tới hàng trăm tỷ USD, chủ yếu nhờ nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt của quốc gia Đông Nam Á này. Gia đình hoàng gia Brunei cũng nổi tiếng với bộ sưu tập xe hơi khổng lồ của Hoàng tử Jefri.

Bolkiah từng được truyền thông đặt cạnh những siêu sao bóng đá giàu nhất thế giới. Forbes ước tính tài sản của Cristiano Ronaldo khoảng 1,1 tỷ USD và Lionel Messi khoảng 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, những con số về tài sản của Bolkiah chủ yếu là các ước tính dựa trên gia thế, không phải tài sản cá nhân được công khai xác nhận.

Bolkiah diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II năm 2020. Ảnh: Instagram

Hiện chưa rõ Bolkiah sẽ tiếp tục sự nghiệp tại CLB nào sau khi rời Ratchaburi.