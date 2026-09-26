Đấu giá cát ở Quảng Ngãi: Giá trúng cao bất ngờ, có mỏ gần 1,1 triệu đồng/m3

24/30 mỏ của ngày đầu tiên đã được đấu giá thành công

Sáng 26/9, ngày thứ 2 và cũng là ngày cuối cùng của đợt đấu giá 58 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn Quảng Ngãi.

Số tham gia đấu giá ngày hôm nay 26/9 chỉ có 24 tổ chức và cá nhân, ít hơn 36 cá nhân và tổ chức, so với hôm qua (60 tổ chức và cá nhân). Ảnh: CX

Tại ngày đấu giá này, có 28/58 mỏ khoáng sản là đất san lấp và đá được đưa ra đấu giá, trong đó chủ yếu là mỏ đất san lấp (24 mỏ, vị trí), còn lại là đá (4 mỏ, vị trí).

Qua quan sát của PV Dân Việt, số tham gia đấu giá ngày hôm nay chỉ có 24 tổ chức và cá nhân, ít hơn 36 cá nhân và tổ chức, so với hôm qua (60 tổ chức và cá nhân).

Thông tin đến PV Dân Việt về kết quả đấu giá số mỏ khoáng sản vào hôm qua (25/9), đại diện Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong số 30 mỏ đưa ra đấu giá (19 mỏ cát, 4 mỏ đá, 6 mỏ đất san lấp và 1 mỏ đất sét), đã đấu giá thành công 24/30 mỏ.

Các thành viên và đại diện cơ quan chức năng tham gia buổi đấu giá kiểm tra thùng bỏ phiếu đấu giá. Ảnh: CX

Số mỏ đấu giá không thành là mỏ đất san lấp, lý do không có đơn vị và cá nhân nộp tiền đặt trước theo quy định, hoặc không đủ điều kiện để mở (vì không đủ số lượng 2 đơn vị tham gia đấu giá).

“Choáng” với giá cát đấu trúng

Điều đáng chú ý trong kết quả đấu giá ngày đầu tiên, đó là giá đấu trúng đối với cát xây dựng tại một số vị trí (chưa cộng 1 số khoản chi phí khác) cao đến mức khó tin, gần 1,1 triệu đồng/m3.

Cụ thể, mỏ cát xóm Cận Sơn, xã Sơn Hạ, có diện tích khai thác 19,2 ha, đơn vị đấu trúng là Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Phước Lộc Phát, có địa chỉ tại số 19 Trần Đức, phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng, với giá đấu trúng 1.050.061 đồng/m3.

1 mỏ cát đang hoạt động khai thác tại Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Mỏ cát tại thôn Minh Thành, xã Trường Giang, có diện tích khai thác khoảng 6,9 ha, đơn vị đấu trúng là Công ty TNHH Thành Thưởng 29, có địa chỉ tại số 34/24 Hoàng Hoa Thám, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, với giá đấu trúng 1.067.583 đồng/m3.

Giá đấu trúng gần 1,1 triệu đồng/m3 tại hai mỏ mới, chưa kể chi phí vận hành, nhân công, máy móc... ước tính đội lên gấp 3-4 lần so với giá bán thương mại hiện tại (250-350.000 đồng/m3). Theo một số nhà thầu tại TP. Đà Nẵng, dù phải đưa phương tiện vượt quãng đường gần 140 km vào Quảng Ngãi để mua cát về thi công, tổng chi phí cũng chỉ khoảng 750.000 đồng/m³.

Giá cát bán tại các mỏ thương mại đang hoạt động trên địa bàn tỉnh dao động từ 250 – 350.000 đồng/m3. Ảnh: CX

2 mỏ cát tại xã Thiện Tính và xã Tư Nghĩa giá trúng đấu giá cũng cao hơn gấp từ 2 – 2,5 lần/m3 so với giá hiện hành.

Trong đó, mỏ thôn Tân Phú, xã Thiện Tín, có diện tích khai thác 2,56 ha, đơn vị đấu giá trúng là Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Phước Lộc Phát, có địa chỉ tại số 19 Trần Đức, phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng, với giá đấu trúng là 767.208 đồng/m3.

Mỏ cát tại thôn Mỹ Hòa, xã Tư Nghĩa, có diện tích khai thác khoảng 3,58ha, đơn vị đấu trúng là Công ty TNHH Đầu Tư Quốc An, có địa chỉ tại 478 Phan Đình Phùng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, với giá đấu trúng 707.133 đồng/m3.

Số mỏ cát còn lại giá đấu trúng dao động từ trên 262.000 đồng/m3 - hơn 663.000 đồng/m3.

Đưa ra đấu giá với số lượng mỏ lớn (58 mỏ) ngay trong thời điểm có nhiều phản ánh khan hiếm nguồn khoáng sản làm VLXD thông thường, nhất là đất đắp, đá… được xem là động thái mới nhất của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, nhằm góp phần giảm nhiệt cho tình trạng này trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CX

Được biết vào hôm qua 25/9, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra tổ chức đấu giá 58 mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường, gồm 19 mỏ cát, 6 đá, 1 sét làm gạch ngói, 32 đất san lấp.

Việc đưa ra đấu giá với số lượng mỏ lớn (58 mỏ) ngay trong thời điểm có nhiều phản ánh khan hiếm nguồn khoáng sản làm VLXD thông thường, nhất là đất đắp, đá… được xem là động thái mới nhất của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, nhằm góp phần giảm nhiệt cho tình trạng này trên địa bàn tỉnh.