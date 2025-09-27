Danh tính chồng doanh nhân sắp cưới của Phi Thanh Vân

Mới đây trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải bài viết tiết lộ về kế hoạch kết hôn với bạn trai doanh nhân. Trong bài đăng, nữ diễn viên phim Cô gái xấu xí cho biết trong cuối năm nay, cô sẽ “bước vào một cột mốc thiêng liêng của đời mình - lễ cưới trọng đại”. Thông tin này nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trước đó, cuối năm 2024, Phi Thanh Vân bất ngờ công khai tình cảm với doanh nhân Trần Chí Phú, hơn cô khoảng 10 tuổi, quê Long An (nay là Tây Ninh). Chồng sắp cưới của Phi Thanh Vân là giám đốc công ty xây dựng, đồng thời sở hữu một nhà máy chế biến đá tại Lâm Đồng. Nhà máy của doanh nhân này rộng khoảng 3 ha với đầy đủ thiết bị để cắt xẻ, tạo hình đá.

Phi Thanh Vân và chồng sắp cưới - doanh nhân Trần Chí Phú

Phi Thanh Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên cạnh ông Phú và gọi đầy âu yếm là “ông xã”. Theo chia sẻ của Phi Thanh Vân, bạn trai là người hài hước, tình cảm, dù thành đạt nhưng giản dị, gần gũi. Anh không chỉ yêu chiều cô mà còn hết lòng quan tâm con trai riêng của nữ nghệ sĩ.

Điều này khiến Phi Thanh Vân xúc động và tin rằng mình đã tìm đúng người. Hai gia đình đã có những lần gặp gỡ thân mật, nữ diễn viên đã được bạn trai đưa về thăm quê, ra mắt gia đình.

Thông tin về cuộc hôn nhân lần 3 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi Phi Thanh Vân từng 2 lần kết hôn và ly hôn nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, nhan sắc rạng rỡ cùng khát vọng hạnh phúc. Ở tuổi ngoài 40, "nữ hoàng dao kéo" được khen ngợi vì bản lĩnh làm mẹ đơn thân, tự chủ tài chính và vẫn được "đại gia" miền Tây yêu say đắm.

Thông tin từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, ông Trần Chí Phú (sinh năm 1976) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Phú Lộc Sơn.

Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 4/2015 đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.

Công ty có vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Danh sách cổ đông gồm Trần Hồ Hải góp 2 tỷ đồng (tỷ lệ 13,333%), Trần Chí Phú góp 11 tỷ đồng (tỷ lệ 73,333%) và Hà Đình Nam góp 2 tỷ đồng (tỷ lệ 13,333%).

Bên cạnh đó, chồng sắp cưới của Phi Thanh Vân còn đứng tên tại Công ty cổ phần thương mại Xây dựng Phú Sơn. Doanh nghiệp thành lập từ tháng 5/2009 tại TP.HCM. Theo công bố thay dổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất hồi tháng 7/2023, công ty tăng vốn điều lệ từ 4,5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.