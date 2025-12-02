Phi Thanh Vân: 'Tôi và bạn trai U60 như vợ chồng dù chưa cưới'

Phi Thanh Vân khiến nhiều người thắc mắc bởi sau thời gian liên tục đăng tải thông tin, hình ảnh tình tứ bên bạn trai Trần Chí Phú trên trang cá nhân, hai tháng qua cô im ắng, không còn nhắc tới chuyện tình cảm. Trước đây, Phi Thanh Vân hay khoe hoa, quà người yêu tặng vào các ngày lễ nhưng dịp 20/10 vừa qua người đẹp không nhắc tới bạn trai. Hiện mọi thông tin trên trang cá nhân của Phi Thanh Vân chỉ xoay quanh công việc và con trai Tấn Đức.

Phi Thanh Vân cùng bạn trai và con riêng 9 tuổi vi vu du lịch ở Nha Trang, đầu tháng 11.

Trao đổi với Ngôi Sao sáng 2/12, diễn viên Cô gái xấu xí cho biết chuyện tình cảm của cô vẫn tốt đẹp. "Tôi và anh Phú hạnh phúc bên nhau mỗi ngày. Dù chưa làm lễ cưới chúng tôi đã thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn. Thời gian qua do bận nhiều việc tôi ít cập nhật thông tin riêng trên mạng xã hội", Phi Thanh Vân nói.

Theo diễn viên, cô và doanh nhân Trần Chí Phú đang chung sống như vợ chồng. Cả hai đã ra mắt gia đình, được người thân đôi bên ủng hộ, vun vén cho mối quan hệ. Hiện Phi Thanh Vân và bạn trai doanh nhân đồng hành, kề vai sát cánh trong mọi lĩnh vực từ công việc đến cuộc sống đời thường.

Diễn viên tiết lộ cô cùng người yêu U60 đang chung tay thực hiện một dự án cộng đồng lớn. Sau đó đôi tình nhân có kế hoạch sản xuất 79 tập phim trong chuỗi dự án nghệ thuật Tham vọng thượng lưu do Phi Thanh Vân khởi xướng và đầu tư kinh phí.

Phi Thanh Vân nắm tay bạn trai U60 dự một sự kiện, hồi tháng 10.

"Chúng tôi bàn bạc, chờ hoàn tất các công việc này xong sẽ tổ chức một đám cưới đúng nghĩa, đầy đủ, trọn vẹn về mọi mặt. Thời gian qua nhờ đồng hành trong các công tác từ thiện, vì cộng đồng tôi và bạn trai càng thấu hiểu, gắn kết, yêu nhau nhiều hơn", Phi Thanh Vân nói.

Phi Thanh Vân công khai chuyện tình với bạn trai U60 từ tháng 11/2024. Diễn viên cho biết doanh nhân Trần Chí Phú quê Đức Hòa, Long An (nay là Tây Ninh). Sau 7 năm ly hôn và làm mẹ đơn thân, Phi Thanh Vân mãn nguyện vì tìm được "một nửa hoàn hảo". Hiện cô và bạn trai xưng hô "vợ, chồng" xem nhau như bạn đời.

Trong mắt Phi Thanh Vân, bạn trai là người nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, thân thiện, gần gũi với bạn bè và yêu thương cô chân thành. "Anh Phú giỏi giang, thành đạt nhưng hiền lành, giản dị, hài hước khiến tôi vừa yêu vừa nể phục. Tôi xem anh không chỉ là chồng mà còn là người thầy. Từ khi quen biết đến nay, anh đã dạy và truyền cho tôi nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích, đồng thời hỗ trợ hết mình cho công việc của tôi", Phi Thanh Vân nói.

Phi Thanh Vân ra mắt gia đình bạn trai ở Tây Ninh, hồi tháng 7.

Diễn viên tiết lộ doanh nhân Trần Chí Phú hiện là giám đốc hai công ty, kinh tế khá giả. Cuối năm 2024, Phi Thanh Vân được bạn trai lái xe chở đi tham quan nhà máy do anh làm chủ ở Lâm Đồng. Cô choáng ngợp trước cơ ngơi rộng 3 hécta với nhà xưởng trang bị đầy đủ các loại máy móc chuyên dụng để cắt xẻ, tạo hình đá.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô khởi đầu với nghề người mẫu, được biết tới qua các phim truyền hình Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng... và phim chiếu rạp Cô dâu đại chiến, Long Ruồi, Trúng số... Phi Thanh Vân trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, có con trai tên Tấn Đức năm nay 9 tuổi.

Hiện Phi Thanh Vân vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh. Cô đầu tư sản xuất phim, các chương trình truyền hình. Năm 2024, Phi Thanh Vân làm phim Tham vọng thượng lưu và show truyền hình Nghệ sĩ nhí đa tài. Diễn viên đang giữ chức giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông phía Nam, được bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực, thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, tháng 6/2025.