Dàn doanh nhân "nghìn tỷ" trúng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031, hai gương mặt 9x nổi bật

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, là gương mặt tiêu biểu tại TP. Hà Nội. Điều hành hệ sinh thái 19.000 tỷ đồng với 7.000 nhân sự, ông Chính cam kết là cầu nối sát sao giữa cử tri và chính quyền, đặc biệt chú trọng đến sự phát triển bền vững của Thủ đô. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Chính cũng là đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội.

Ở khối doanh nghiệp nhà nước, ông Nguyễn Văn Luyến - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV (UDIC), nhận được sự tín nhiệm của cử tri. Với góc nhìn chuyên sâu về hạ tầng đô thị, ông cho biết sẽ ưu tiên giải quyết các "điểm nghẽn" thực tế của Hà Nội, như quy hoạch nông thôn, hệ thống thoát nước trên các trục đường lớn và tình trạng thiếu trường học công lập tại khu vực ứng cử.

UDIC là doanh nghiệp trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, có vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng, vốn pháp định 20 tỷ đồng. UDIC bao gồm 43 Công ty, trong đó có 6 doanh nghiệp liên danh với nước ngoài.

Nghị trường Hà Nội nhiệm kỳ mới còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt tiêu biểu, uy tín như: ông Vũ Gia Luyện (Công ty Công nghệ thông tin quốc tế), ông Nguyễn Thanh Tùng (Tổng công ty Du lịch Hà Nội), ông Trần Thọ Hiển (Tập đoàn Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Lan Hương (Công ty Việt Phúc).

Tại TP. Hồ Chí Minh, danh sách đại biểu cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều doanh nhân uy tín, nhận được sự tín nhiệm cao từ cử tri.

Cụ thể, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ VNG Lê Hồng Minh là một trong những đại biểu trúng cử HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Minh hiện đang điều hành doanh nghiệp có 3 năm liên tiếp đóng góp ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm và sở hữu nền tảng Zalo với 80 triệu người dùng.

Theo dữ liệu của VNG, năm 2024, Công ty đạt doanh thu thuần 9.273 tỷ đồng, lãi sau thuế 302 tỷ đồng.

Cùng với ông Minh, Tổng Giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên cũng được cử tri thành phố tín nhiệm. Đại diện cho ngành bán lẻ hiện đại, chuỗi Saigon Co.op của ông Kiên hiện đang chiếm hơn 21% thị phần cả nước với 800 điểm bán, trải suốt 22 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hai doanh nhân 9x

Ông Đỗ Vinh Quang – Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group là đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ (sinh năm 1995). Bên cạnh thế mạnh về quản trị đa ngành, ông tập trung vào các cam kết xã hội hóa thể thao, phát triển bóng đá học đường và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Về T&T, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, hệ sinh thái hơn 400 công ty thành viên và 80.000 cán bộ nhân viên.

T&T Group hoạt động đa ngành, trong đó nổi bật nhất ở 7 lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Đầu tư, Bất động sản, Năng lượng, Công thương – Logistics, Hạ tầng giao thông – Cảng biển – Hàng không, Nông nghiệp – Lâm nghiệp, Thể thao.

Tại Quảng Trị, đại biểu sinh năm 1994 Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải lọt vào danh sách ứng cử viên trúng cử HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sự xuất hiện của lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải trong HĐND thu hút nhiều sự chú ý, bởi đây là doanh nghiệp nổi tiếng với những cam kết bảo hành công trình 10 năm và là nhà thầu trọng điểm tại các dự án cao tốc Bắc – Nam, với vốn điều lệ hơn 4.478 tỷ đồng.