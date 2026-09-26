Tân sinh viên "méo mặt” vì giá trọ: Phòng gần trường đắt đỏ, phải ở xa, ở ghép, sơ sẩy còn mất tiền cọc

Tân sinh viên "đỏ mắt" tìm phòng trọ vừa túi tiền

Nguyễn Ngọc Anh, 18 tuổi, quê Phú Thọ nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi chuẩn bị nhập học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngay sau khi nhận được giấy báo nhập học, nữ sinh đã cùng mẹ bắt đầu tìm phòng trọ quanh khu vực Cầu Giấy.

Nữ sinh cho biết, gia đình dự tính dành khoảng hơn 4 triệu đồng mỗi tháng cho cả tiền thuê nhà và một phần sinh hoạt phí, nên Ngọc Anh mong muốn tìm được căn phòng có giá khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, việc tìm phòng không dễ dàng như dự tính.

“Có những phòng trước khi nhập học vài tháng được giới thiệu với mức giá khá vừa túi tiền, nhưng đến gần ngày nhập học thì chủ nhà báo giá mới. Có nơi tăng thêm 200.000 - 500.000 đồng mỗi tháng, có nơi đã có người thuê trước”, Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh “lùng sục” khắp các ngõ ngách quanh trường để tìm phòng trọ phù hợp với khả năng chi trả của gia đình. Ảnh: Khánh Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại những khu vực tập trung nhiều trường đại học, phòng có diện tích khoảng 18-25m², có nội thất cơ bản có thể có mức giá 2,5 - 4,5 triệu đồng mỗi tháng (tùy vào từng phòng).

Mặc dù giá tiền phòng là vậy nhưng người thuê còn phải trả thêm các khoản như điện, nước, Internet, phí vệ sinh, gửi xe và đôi khi là phí dịch vụ.

Nếu cộng tất cả chi phí, số tiền sinh viên phải bỏ ra mỗi tháng có thể cao hơn đáng kể so với mức giá được quảng cáo ban đầu.

Không đủ khả năng thuê phòng riêng gần trường, Ngọc Anh cuối cùng lựa chọn một phòng ở khu vực Hà Đông, cách trường khoảng 10km, chấp nhận đi xe buýt mỗi ngày để giảm tiền thuê.

Đây cũng là phương án được nhiều tân sinh viên lựa chọn khi giá phòng quanh các trường đại học tăng cao.

Khác với Ngọc Anh, Nguyễn Nhật Minh, 18 tuổi, quê Bắc Ninh, tân sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, lại chọn cách ở ghép với hai người bạn quen qua các nhóm tìm trọ trên mạng xã hội.

Căn phòng chỉ khoảng 17-20m² nhưng có thể chia tiền thuê cho ba người. Nhờ vậy, mỗi người chỉ phải đóng khoảng hơn 1,5 triệu đồng tiền phòng mỗi tháng.

“Ở ghép thì tiết kiệm hơn rất nhiều, nhưng lúc đầu cũng khá lo vì chưa biết rõ người ở cùng có hợp tính hay không. Từ giờ giấc sinh hoạt, chuyện vệ sinh đến việc sử dụng điện nước đều phải thống nhất với nhau”, Minh cho biết.

Mất oan tiền cọc vì tin quảng cáo phòng trọ giá rẻ trên mạng

Câu chuyện của Bùi Sơn, quê Phú Thọ, tân sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, mất oan tiền cọc vì tin bài đăng phòng trọ giá rẻ trên mạng.

Trước ngày nhập học khoảng một tuần, Sơn thấy một bài đăng cho thuê phòng tại khu vực Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng trên Facebook.

Căn phòng được giới thiệu đầy đủ nội thất, có gác xép, giá thuê vừa túi tiền sinh viên. Khi nhắn tin hỏi, người đăng trả lời khá nhanh, gửi hình ảnh phòng và cho biết đang có nhiều người hỏi nên yêu cầu Sơn chuyển trước một khoản tiền để “giữ phòng”.

“Lúc đó em đang ở quê, sợ chậm thì mất phòng nên cũng không nghĩ nhiều. Người này còn gửi thông tin phòng, giá điện nước và nói nếu không chuyển cọc thì sẽ có người khác lấy mất”, Sơn kể.

Tin tưởng, cậu sinh viên chuyển 200.000 đồng để đặt cọc. Sau khi chuyển tiền, người này tiếp tục trao đổi về việc nhận phòng. Tuy nhiên, đến khi Sơn hỏi lại để xác nhận thời gian đến xem và nhận phòng, tài khoản Facebook bất ngờ không thể nhắn tin được nữa.

Đoạn tin nhắn giữa Sơn và tài khoản đăng tin cho thuê phòng trọ được cho là đã lừa tiền đặt cọc của nam sinh. Ảnh chụp màn hình: Bùi Sơn.

"Em thử gọi, nhắn qua Facebook nhưng không được. Lúc đó mới biết mình đã bị lừa. Số tiền không quá lớn nhưng em mất cả buổi tìm cách liên hệ, trong khi ngày nhập học đã cận kề và vẫn chưa có chỗ ở”, Sơn nói.

Theo anh Đỗ Trọng Đạt (Cầu Giấy), người làm dịch vụ cho thuê nhà trọ, giai đoạn trước và sau thời điểm các trường đại học nhập học thường là lúc nhu cầu tìm trọ tăng mạnh. Những căn phòng có vị trí thuận tiện, gần trường, gần bến xe buýt hoặc khu vực đông hàng quán thường được sinh viên quan tâm trước tiên.

Khi nhu cầu tăng trong thời gian ngắn, những phòng có giá phù hợp cũng nhanh chóng được thuê.

Thời điểm nhu cầu tìm nhà tăng cao cũng là lúc các bài đăng cho thuê phòng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Một số tin đăng có thể sử dụng hình ảnh đẹp, vị trí thuận tiện và mức giá hấp dẫn để thu hút người tìm phòng. Nhưng khi đến xem thực tế, căn phòng có thể khác xa quảng cáo hoặc phát sinh thêm nhiều khoản phí.

Tân sinh viên vì nóng ruột muốn có chỗ ở trước ngày nhập học cũng dễ rơi vào tâm lý “thấy phòng ổn là đặt cọc ngay”.

Theo anh Đạt, trước khi chuyển tiền, sinh viên nên trực tiếp đến xem phòng, kiểm tra tình trạng điện nước, khóa cửa, nhà vệ sinh, khu vực để xe và an ninh xung quanh.

Nếu có thể, nên đi cùng phụ huynh, anh chị khóa trên hoặc người đã có kinh nghiệm thuê trọ.

Khi ký hợp đồng, cần đọc kỹ các điều khoản liên quan đến tiền thuê, tiền cọc, thời hạn hợp đồng và điều kiện chấm dứt hợp đồng trước hạn.

"Một căn phòng rẻ hơn vài trăm nghìn đồng nhưng quá xa trường, khiến chi phí đi lại và thời gian di chuyển tăng lên, chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm nhất. Quan trọng nhất, tân sinh viên cần bình tĩnh khi tìm trọ, kiểm tra kỹ thông tin trước khi đặt cọc và luôn có hợp đồng rõ ràng để tránh những rắc rối không đáng có trong những ngày đầu bước vào cuộc sống đại học”, anh Đạt chia sẻ kinh nghiệm.