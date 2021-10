Đại gia tuần qua: 10 chiếc Boeing trị giá hàng tỷ USD sẽ về tay bố chồng Tăng Thanh Hà?

Ông chủ của IPP Air Cargo - ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết đã đạt thỏa thuận mua 10 chiếc Boeing 777 Freighter trị giá 3,5 tỷ USD để lập hãng bay chở hàng sau dịch.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn mua sớm 10 máy bay để chở hàng sau dịch

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ số máy bay này là đặt hàng trước và khi được cơ quan chức năng cấp phép, IPP Air Cargo sẽ có sẵn đội bay hùng hậu để triển khai kinh doanh, đồng thời đưa hãng bay này thành hãng hàng không vận tải hàng hóa lớn bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á.

IPP Air Cargo cũng hướng tới mua mới dòng Boeing 777 Freighter để làm lớn ngay từ đầu thay vì sử dụng các dòng máy bay vận tải hành khách tháo ghế hoán cải thành máy bay chở hàng.

Chủ tịch của IPP Air Cargo cũng khẳng định hoàn toàn đồng tình với quyết định của Cục Hàng không và Bộ Giao thông Vận tải khi không cấp phép cho hãng bay mới cho tới khi kiểm soát được dịch Covid-19 và thị trường hàng không nội địa phục hồi.

"Con cưng" của đại gia Nguyễn Đức Tài lên sàn thương mại điện tử

Cửa hàng của Thế Giới Di Động đã chính thức có mặt trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và Tiki.

Bên cạnh hai website nằm trong nhóm trang thương mại điện tử (TMĐT) được truy cập nhiều là Thegioididong.com và Dienmayxanh.com, Thế Giới Di Động quyết định bắt tay các sàn TMĐT lớn để tối ưu doanh thu mảng online.

Thống kê của SimilarWeb tháng 8 với nhóm hàng điện tử và công nghệ tại thị trường Việt Nam cho thấy Thegioididong.com giữ vị trí hàng đầu với 49,5 triệu lượt truy cập, Dienmayxanh.com giữ vị trí tiếp theo với 27,84 triệu lượt truy cập. Từ đầu năm đến tháng 4, doanh thu online của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh trung bình là 730 tỷ đồng/tháng. Từ tháng 5 đến tháng 8, con số này đạt trung bình 1.000 tỷ đồng/tháng.

Tập đoàn GFS bổ nhiệm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị Tập đoàn GFS đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc thường trực đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GFS.

Việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mới nằm trong kế hoạch tái cấu trúc, bồi dưỡng và chuyển giao công tác quản trị, điều hành theo mục tiêu phát triển dài hạn của tập đoàn.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh tốt nghiệp Cử nhân Đại học Luật Hà Nội năm 2001 và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Benedictine (Chicago, Mỹ) năm 2013. Năm 2011, bà Nguyễn Hồng Hạnh được quyết định kết nạp Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Trước khi gia nhập Tập đoàn GFS, bà Nguyễn Hồng Hạnh đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị điều hành doanh nghiệp với các vị trí lãnh đạo cấp cao tại những tổ chức, doanh nghiệp có quy mô lớn như: Phó Giám đốc Phòng giao dịch Tân Mai ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội; Giám đốc Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Đất Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dược phẩm Trung ương 2…

Cựu Chủ tịch Saigon Co.op bị đề nghị truy tố tội chiếm đoạt tài liệu mật

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố ba bị can, gồm: Nguyễn Hoài Bắc (1984), nguyên cán bộ công an; Lê Thị Phương Hồng (1979) kinh doanh tự do về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và ông Diệp Dũng (1968) là nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Nguyễn Hoài Bắc có quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Phương Hồng. Khoảng tháng 7/2020, Bắc có kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan tới vụ án Saigon Co.op.

Sau đó, bà Hồng đã bí mật sao chép các tài liệu để liên hệ, cung cấp thông tin liên quan tới ông Diệp Dũng trong quá trình điều tra, xác minh sai phạm tại Saigon Co.op. Mục đích của Hồng là muốn ông Dũng giới thiệu mối cung cấp hàng hóa rẻ để tiện cho việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Tuấn rời ghế Chủ tịch HĐQT Thibidi

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thiết bị điện - Thibidi vừa thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Thibidi nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Nguyễn Văn Tuấn từ ngày 1/10 do có đơn từ nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Tuấn SN 1984, gia nhập Thibidi vào tháng 4/2019 và ngay sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty. Ngoài Thibidi, ông Tuấn còn nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp khác như Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX - Mã: GEX) - công ty mẹ sở hữu 89,7% cổ phần Thibidi; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC);...

Người kế nhiệm vị trí của ông Tuấn là ông Phan Ngọc Thảo, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thibidi.

Ông Phan Ngọc Thảo (SN 1966) gia nhập công ty từ tháng 6/2013. Tại ngày 31/12/2020, số cổ phần ông Thảo nắm giữ tại Thibidi là gần 19 triệu cổ phần (chiếm 38,84% vốn điều lệ), trong đó 38,54% cổ phần được ủy quyền làm đại diện Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex), còn lại do cá nhân sở hữu.

