Cựu Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới vừa bị bắt: Từ lãnh đạo kỳ cựu đến cáo buộc đưa tiền trúng thầu

Ngày 7/3, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) gửi công bố thông tin bất thường đến Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Vinaconex và ông Dương Văn Mậu, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc của Tổng CTCP Vinaconex.

Công bố thông tin của Vinaconex. Ảnh: Chụp màn hình

Theo công bố, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 13/2, Vinaconex công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp công bố. Đồng thời, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn, thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

Ông Nguyễn Hữu Tới năm nay 67 tuổi, có nhiều năm gắn bó với Vinaconex. Ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 từ cuối tháng 7/2024 cho đến trước khi bị miễn nhiệm.

Vinaconex cho biết, ông Nguyễn Hữu Tới có hơn 40 năm kinh nghiệm, trải qua rất nhiều vị trí quản lý, điều hành khác nhau, từ công ty thành viên đến tổng công ty.

Ông được đánh giá là một trong các nhà quản trị hàng đầu của tổng công ty trong lĩnh vực xây dựng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên và người lao động tín nhiệm, tin tưởng.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, ông Tới đã chứng tỏ bản lĩnh và năng lực quản trị điều hành trong lĩnh vực xây lắp, góp phần đưa Vinaconex trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thi công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quy mô lớn của cả nước, Vinaconex thông tin.

Ông Nguyễn Hữu Tới. Ảnh: VCG

Vinaconex là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng tại Việt Nam. Công ty trúng thầu và thi công hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước, bao gồm Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cầu Nhật Tân; cầu Bãi Cháy; Đại lộ Thăng Long…

Vinaconex còn là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur, tham gia thi công và lắp đặt thiết bị cho dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2025, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần gần 4.652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 347 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 16.064 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.130 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ doanh thu tài chính 3.585 tỷ đồng, tăng gấp 10,7 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Vinaconex đã thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UPCoM: VCR) – đơn vị phát triển dự án nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina, qua đó ghi nhận khoản thu đáng kể.

Năm 2025, Vinaconex đặt mục tiêu doanh thu 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng. Với kết quả thực tế, doanh nghiệp đã vượt khoảng 4% kế hoạch doanh thu và hoàn thành gấp 3,4 lần mục tiêu lợi nhuận năm.

Vinaconex dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026 trong khoảng thời gian từ ngày 18/4 đến 29/4.