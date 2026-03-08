Vinaconex thông tin việc cựu Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới bị bắt

Ngày 7/3, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG) công bố thông tin bất thường về việc đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, liên quan đến việc bắt bị can để tạm giam đối với hai lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc VCG. Ông Tới là nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng bắt tạm giam ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Theo thông tin từ Vinaconex, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hồi giữa tháng 2, Vinaconex công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp công bố.

Ông Nguyễn Hữu Tới.

Ông Nguyễn Hữu Tới giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex nhiệm kỳ 2022 - 2027, từ cuối tháng 7/2024 thay ông Đào Ngọc Thanh. Sau đó, ông Thanh làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược VCG.

Đồng thời, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VCG. Các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 13/2.

Vinaconex được thành lập ngày 27/9/1988, có tiền thân là Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài. VCG thu hút sự chú ý khi tham gia liên danh Vietur, trúng thầu gói 5.10 - xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, có tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng là hạng mục lớn nhất tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) làm chủ đầu tư.

Vietur là một trong ba đơn vị tham gia đấu thầu đợt 2 với gói thầu 5.10, bên cạnh liên danh Hoa Lư và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors. Hồi đầu tháng 8/2023, Vietur là liên danh duy nhất được ACV chấm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Sau vòng chấm thầu đầu tiên, liên danh Hoa Lư tố liên danh Vietur vi phạm quy định về đấu thầu, không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu này.

Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là IC Istas (thuộc IC Holdings của Thổ Nhĩ Kỳ). Các thành viên còn lại gồm hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương như Ricons, Newtecons, Sol E&C. Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước như Tổng Công ty Xây dựng số 1, Vinaconex, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội và các đơn vị khác như Phục Hưng Holdings, ATAD và Hawee.

Lúc đó, ACV phản hồi rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đấu thầu. Bên mời thầu khẳng định việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu kỹ lưỡng, công tâm và trung thực.

Ngày 5/3, ACV công bố thông tin đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc ACV.

Cả hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.