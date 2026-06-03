Chốt giá vàng hôm nay ngày 3/6 đồng loạt giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 3/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 3/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 157 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 3/6, giá vàng trong nước ngày 3/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 3/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 3/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 3/6, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/6, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 3/6, tiếp đà giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 154 –157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 153,8 – 156,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 154 – 157 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 3/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 3/6 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 71 USD/ounce, xuống mức 4.458 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.540 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá, lùi sâu xuống vùng mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn giằng co sau nhịp điều chỉnh mạnh. Dù chịu áp lực từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng lãi suất thay đổi, xu hướng dài hạn của kim loại quý này chưa bị phá vỡ.

Theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, giá vàng giảm trong tháng 5 khi căng thẳng liên quan đến Iran khiến giá năng lượng tăng cao, kéo theo lo ngại lạm phát, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và đồng USD mạnh hơn.

Tuy nhiên, ông Hansen cho rằng áp lực hiện tại có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Khi biến động địa chính trị và cú sốc năng lượng hạ nhiệt, nhà đầu tư có thể quay lại chú ý đến các yếu tố nền tảng từng hỗ trợ đà tăng của vàng trong nhiều năm qua, gồm nhu cầu mua vào của ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, rủi ro nợ công và quá trình giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Ở góc độ kỹ thuật, vàng vẫn được cho là có lực mua hỗ trợ khi giá lùi về các vùng quan trọng. Điều này cho thấy nhà đầu tư dài hạn chưa rời bỏ thị trường, dù tâm lý ngắn hạn còn thận trọng.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.458 USD/ounce (tương đương khoảng 142 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 3/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 3/6, giá vàng ngày 4/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.