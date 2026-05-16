Shopee bị phạt 200 triệu đồng vì cạnh tranh không lành mạnh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (VCC) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Shopee 200 triệu đồng. Theo đó, doanh nghiệp này đã đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về chương trình khuyến mại ngày 8/8/2025.

Cụ thể, vào thời điểm này, Shopee đã sử dụng các nội dung "Freeship 0Đ mọi đơn", "Gì cũng Freeship", "Giao tới đâu Freeship 0Đ mọi đơn tới đó" để quảng cáo ưu đãi miễn phí vận chuyển (ship) và kèm ghi chú có điều kiện loại trừ.

Tuy nhiên, một số giao diện truyền thông về chương trình đã không hiển thị đầy đủ thông tin điều kiện loại trừ, dẫn đến việc gây nhầm lẫn cho người dùng.

Theo số liệu nền tảng báo cáo, trong đợt khuyến mại này, tỷ lệ đơn hàng có phí vận chuyển 0 đồng chiếm gần 94% tổng số đơn. Phần còn lại rơi vào trường hợp giảm một phần hoặc không giảm phí vận chuyển vì chưa thỏa mãn điều kiện áp dụng.

VCC cho biết Shopee đã cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình điều tra. Ngoài phạt tiền, nền tảng đã cải chính thông tin trên website, ứng dụng và các trang mạng xã hội trực thuộc.

Phía Shopee cho biết tiếp tục rà soát, nâng cao tính minh bạch hoạt động truyền thông nhằm thông tin đầy đủ, chính xác về các chương trình ưu đãi.

Báo cáo thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á 2025 do Công ty đầu tư mạo hiểm Momentum Works (Singapore) cho biết Shopee vẫn duy trì "ngôi vương" thị trường sàn bán lẻ trực tuyến đa ngành ở Việt Nam năm qua.

Nền tảng này đạt doanh số giao dịch (GMV) hơn 11,8 tỷ USD vào 2025, tương đương 58% thị phần. Theo sau tiếp tục là TikTok Shop, chiếm 39%. Lazada và Tiki cùng chia 3% thị phần còn lại.