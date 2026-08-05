Cú rơi tự do của ‘nữ hoàng bất động sản châu Á’: 84% tài sản bốc hơi

Từ vị trí người phụ nữ giàu nhất châu Á, bà đang phải đối mặt với viễn cảnh mà truyền thông Trung Quốc gọi bằng cụm từ "nữ thủ phụ" (người phụ nữ đang gánh núi nợ), thay vì "nữ thủ phú" (người phụ nữ giàu nhất) như trước đây, theo Sina Finance.

Tài sản ‘bốc hơi’ với tốc độ chưa từng có

Theo dữ liệu từ Bloomberg Billionaires Index, chỉ trong khoảng 7 tháng năm 2022, tài sản ròng của bà Dương đã giảm tới 52%, từ 23,7 tỷ USD xuống còn 11,3 tỷ USD.

Cú giảm mạnh nhất đến vào một phiên giao dịch giữa năm 2022, khi cổ phiếu Country Garden niêm yết tại Hồng Kông lao dốc 15% chỉ trong một ngày, sau khi tập đoàn công bố kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu mới để huy động hơn 343 triệu USD nhằm bù đắp thanh khoản.

Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của cú lao dốc. Đến giữa năm 2023, khi Country Garden chính thức để lỡ hạn thanh toán lãi trái phiếu quốc tế trị giá 22,5 triệu USD, tài sản của bà Dương tiếp tục "bốc hơi".

Bà Dương Huệ Nghiên, Chủ tịch HDQT Country Garden, từ một trong những nữ tỷ phú trẻ nhất châu Á đang phải gánh trên vai khoản nợ khổng lồ của "đế chế" bất động sản gia đình. Ảnh: Baidu

Theo Bloomberg, tính đến thời điểm đó, bà đã mất tới 84% giá trị tài sản ròng so với đỉnh 29,6 tỷ USD hồi tháng 6/2021, chỉ còn khoảng 5,5 tỷ USD - mức sụt giảm tính bằng USD lớn nhất trong giới siêu giàu toàn cầu suốt hai năm.

Đến cuối năm 2024, theo bảng xếp hạng Hurun, gia đình họ Dương chỉ còn nắm giữ khối tài sản khoảng 42 tỷ NDT, rơi xuống vị trí thứ 95, cách xa vị trí thứ 6 với 225 tỷ NDT mà họ từng có 4 năm trước đó.

Bóng ma từ cuộc khủng hoảng thế chấp và làn sóng ‘xù nợ’ bất động sản

Nguyên nhân sâu xa của cú rơi này không chỉ nằm ở nội tại Country Garden mà phản ánh cơn địa chấn lan rộng khắp ngành bất động sản Trung Quốc từ năm 2021.

Sau khi Bắc Kinh siết chặt chính sách "3 lằn ranh đỏ" nhằm hạn chế vay nợ của các doanh nghiệp địa ốc, hàng loạt "ông lớn" như Evergrande, Sunac, Kaisa lần lượt rơi vào khủng hoảng nợ.

Hệ quả là hàng trăm dự án nhà ở trên khắp cả nước bị đình trệ, khiến hàng nghìn người mua nhà - vốn đã đóng tiền trước theo hình thức bán nhà "trên giấy" đặc trưng của Trung Quốc - đồng loạt tuyên bố ngừng trả nợ thế chấp ngân hàng để gây sức ép, vì căn hộ họ mua vẫn chỉ là một công trường dang dở.

Dù ít vay nợ và có tốc độ bàn giao nhà tốt hơn nhiều đối thủ nhưng Country Garden cuối cùng cũng không tránh khỏi vòng xoáy khủng hoảng niềm tin.

Doanh số bán hàng sụt giảm liên tục: riêng nửa đầu năm 2023, tập đoàn ước tính lỗ ròng lên tới 45-55 tỷ NDT, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn còn lãi. Các nhà phân tích khi đó dự báo doanh số có thể tiếp tục giảm thêm ít nhất 30% do tâm lý e ngại của người mua nhà lan rộng.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ bậc tín nhiệm của Country Garden xuống mức "rác" (junk) với triển vọng tiêu cực, đẩy chi phí huy động vốn của tập đoàn lên cao và khiến cánh cửa tiếp cận thị trường vốn quốc tế gần như đóng sập.

Đến giữa năm 2024, tình hình còn bi đát hơn khi một số công ty quản lý quỹ tại Trung Quốc quyết định định giá cổ phiếu Country Garden gần như bằng 0, phản ánh lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ bị hủy niêm yết.

Gồng mình ‘giao nhà’, nữ chủ tịch chưa hết gian nan

Kể từ khi tiếp quản từ cha - ông Dương Quốc Cường, bà Dương Huệ Nghiên dồn nguồn lực cho mục tiêu sống còn: "giao nhà" đúng hẹn để giữ niềm tin thị trường.

Năm 2023 và 2024, Country Garden lần lượt bàn giao hơn 60.000 và 38.000 căn hộ, dù không đạt chỉ tiêu nhưng vẫn thuộc nhóm doanh nghiệp bàn giao nhiều nhà nhất Trung Quốc.

Song song, tập đoàn chạy đua tái cơ cấu nợ, tạm hoãn báo cáo tài chính khiến cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch gần 10 tháng.

Đến tháng 1/2025, Country Garden mới công bố báo cáo 2023 và giữa niên độ 2024, giúp cổ phiếu giao dịch trở lại.

Năm 2025, tập đoàn liên tục đối mặt với đơn kiện thanh lý từ chủ nợ Ever Credit Limited tại Hồng Kông liên quan đến khoản vay 1,6 tỷ HKD. Ngày 16/2/2026, Tòa án Tối cao Hồng Kông đã bác bỏ đơn kiện và chấp thuận phương án tái cơ cấu, giúp Country Garden thoát nguy cơ thanh lý.

Dù vậy, sức khỏe tài chính của tập đoàn này vẫn mong manh. Doanh số bán hàng chưa phục hồi: từ tháng 1/2025 đến tháng 2/2026, tổng giá trị hợp đồng chỉ đạt 37,5 tỷ NDT.

Tháng 6/2026, doanh số của Country Garden chỉ đạt 2,45 tỷ NDT - từng được coi là "số lẻ" trong một ngày của thời hoàng kim, khi tập đoàn này từng cán mốc hơn 770 tỷ NDT mỗi năm. Cổ phiếu hiện giao dịch quanh 0,3 HKD, chỉ còn là cái bóng của chính nó so với thời đỉnh cao.

Tròn 4 năm kể từ cơn bão nợ, bà Dương Huệ Nghiên vẫn từng bước dẫn dắt Country Garden với ưu tiên "giao nhà đúng hạn". Tuy vậy, với khối nợ khổng lồ và thị trường bất động sản chưa hồi phục, hành trình hồi sinh của người từng là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới vẫn còn rất dài.

Theo Bloomberg, CNN, Sina Finance, Tencent News