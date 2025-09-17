Công an Hưng Yên cảnh báo 3 thủ đoạn mua bán đất đai, người dân dễ mất trắng

Từ các vụ án, cơ quan chức năng nhận thấy, các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật, tâm lý “nôn nóng” của người dân trong giao dịch để trục lợi bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Ba thủ đoạn phổ biến khiến nhiều người “sập bẫy”

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, một trong những thủ đoạn phổ biến là huy động vốn trái phép tại các dự án chưa đủ điều kiện. Một số doanh nghiệp sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch mặt bằng tổng thể đã lập tức quảng cáo, rao bán đất nền dù chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện để mua bán, sang nhượng.

Để tạo niềm tin, chủ đầu tư thường ký với khách hàng các loại hợp đồng biến tướng như hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay vốn, hợp đồng quyền mua.

Các hợp đồng này không trực tiếp ghi nhận việc chuyển nhượng đất, mà chỉ “cam kết bàn giao” đất và giấy tờ pháp lý khi đủ điều kiện, thường kèm những điều khoản bất lợi.

Nhiều người vì tin tưởng vào lời tư vấn, thấy giá rẻ hoặc sợ mất cơ hội nên vội vàng xuống tiền. Hậu quả, không ít dự án bị đình trệ, đất bị mang đi thế chấp ngân hàng, hoặc chủ đầu tư chây ì, không bàn giao đúng hẹn.

Có trường hợp, khi giá đất tăng, chủ đầu tư đòi nâng giá bán gấp nhiều lần so với thỏa thuận ban đầu, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện gây thiệt hại cho người mua...

Ngoài ra, Công an tỉnh Hưng Yên cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua đất nông nghiệp, tự ý phân lô bán nền.

Theo cơ quan này, một số đối tượng mua các thửa đất nông nghiệp, đất ao, đất ruộng nằm xen kẽ trong khu dân cư. Sau đó, họ tự ý san lấp mặt bằng, làm đường nội bộ, dựng cọc phân lô và rao bán dưới dạng “đất ở giá rẻ”.

Để khách hàng tin tưởng, các đối tượng nộp đơn xin tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rồi thuê dịch vụ lập vi bằng. Trên thực tế, phần lớn hồ sơ này đều không đủ điều kiện được cơ quan nhà nước chấp thuận. Khi khách hàng nộp tiền, các đối tượng sử dụng cho mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Một chiêu trò nữa là mạo danh “cò” hoặc “người quen” của chủ đầu tư, được người có chức vụ, có quan hệ gửi bán các suất ưu tiên, hứa hẹn có thể mua được các suất đất “ngoại giao”, hoặc mua đất đấu giá với nhà đầu tư mong muốn.

Các đối tượng này thường thuyết phục khách hàng đặt cọc, góp vốn để “giữ chỗ”. Cá biệt, có trường hợp sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo về quyền sử dụng đất, đưa cho khách hàng xem để tạo niềm tin.

Khi nhận đủ tiền, chúng kéo dài thời gian, đưa ra nhiều lý do trì hoãn và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Người dân cần tỉnh táo trước “miếng mồi” lợi nhuận cao

Nhiều người với tâm lý hám lợi nên dễ dàng tin tưởng các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua đất tại dự án với giá rẻ, mua đất ưu tiên, đất nhờ gửi bán, được chọn mua trước khi có các thủ tục pháp lý nên việc sinh lời cao hơn...

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, người dân khi tham gia mua bán đất đai cần tìm hiểu pháp lý dự án. Một dự án bất động sản chỉ được phép bán khi đáp ứng các điều kiện cơ bản như: đã nộp tiền sử dụng đất, có quyết định giao đất, hoàn thành hạ tầng và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, số tiền huy động của khách hàng không được vượt tỷ lệ do pháp luật quy định và chỉ được huy động tiền đặt trước khi đã khởi công xây dựng công trình.

Ngoài ra, các giao dịch phải được công chứng tại văn phòng công chứng hợp pháp hoặc phòng tư pháp. Vi bằng hay hợp đồng ủy quyền không có giá trị pháp lý về quyền sở hữu, dễ khiến người mua chịu thiệt.

Nên mua tại các dự án của các chủ đầu tư uy tín, đã có tiền lệ triển khai thành công, tránh dự án đang bị thế chấp, thiếu hồ sơ pháp lý. Trước khi xuống tiền, nên tham khảo ý kiến của luật sư, chuyên gia pháp lý để được tư vấn.