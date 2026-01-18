Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy

Sự kiện: Kinh tế thế giới

Một viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.

Viên đá sapphire quý hiếm vừa được Sri Lanka công bố. (Ảnh: AP)

Viên đá quý hình tròn được đặt tên “Ngôi sao của vùng đất thuần khiết”. Theo chuyên gia tư vấn đá quý Ashan Amarasinghe, đây là viên sapphire sao tím tự nhiên lớn nhất thế giới được ghi nhận cho đến nay. Điểm đặc biệt là nó có 6 tia sáng hình sao.

Viên đá quý đã được đánh bóng, thuộc sở hữu của một nhóm muốn giữ kín danh tính vì lý do an toàn.

Một trong những chủ sở hữu cho biết viên đá quý này được tìm thấy vào năm 2023, trong khu mỏ đá quý gần thị trấn Rathnapura hẻo lánh của Sri Lanka, nơi được mệnh danh là “thành phố đá quý”.

Nó được mua cùng những viên đá quý khác, sau đó các chủ sở hữu phát hiện ra đây là một viên đá đặc biệt. Sau đó, họ nhờ hai cơ quan kiểm định chứng nhận.

Các chuyên gia quốc tế định giá viên đá quý này từ 300 - 400 triệu USD. Ngọc bích Sri Lanka nổi tiếng với màu sắc, độ trong suốt và lấp lánh độc đáo.

