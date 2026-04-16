Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao, suất nội bộ" nhà ở xã hội

Công an TP. Hà Nội vạch chiêu trò “chắc suất” nhà ở xã hội

Trước làn sóng quan tâm ngày càng lớn tới nhà ở xã hội, Công an TP. Hà Nội cảnh báo nhiều chiêu trò lợi dụng chính sách để trục lợi đang âm thầm lan rộng, đặc biệt trên môi trường mạng.

Theo cơ quan công an, không ít kịch bản tinh vi đã được dựng lên nhằm tiếp cận người có nhu cầu mua nhà giá rẻ như đăng tải thông tin chào bán những “suất ưu tiên”, “suất nội bộ” hay “đảm bảo mua được căn hộ”, đánh trúng tâm lý mong muốn sở hữu nhà ở nhanh chóng của người dân.

Đáng chú ý, những người dựng kịch bản này còn tự tạo vỏ bọc bằng cách nhận mình có quan hệ với lãnh đạo, chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền trong các dự án đang triển khai.

Từ đó đứng ra môi giới, cam kết “lo trọn gói hồ sơ” và yêu cầu khách hàng chuyển tiền với số tiền lớn, có trường hợp lên tới hàng tỷ đồng.

Nhiều người lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để dựng “suất nội bộ”, lừa đảo người mua trên mạng.

Thực tế, sau khi nhận tiền, nhiều người không thể thực hiện lời hứa. Một số tìm cách kéo dài thời gian, trả lại nhỏ giọt nhằm né tránh trách nhiệm, thậm chí cắt đứt liên lạc và bỏ trốn, khiến người mua rơi vào cảnh mất tiền mà không có nhà.

Dù các chiêu thức này đã nhiều lần được cảnh báo, song vẫn có không ít người sập bẫy do tin vào những lời quảng cáo thiếu cơ sở pháp lý. Lực lượng chức năng nhấn mạnh, mọi hình thức rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” trong nhà ở xã hội đều trái quy định.

Để hạn chế rủi ro, người dân được khuyến cáo chỉ nộp hồ sơ mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội thông qua chủ đầu tư khi có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng hoặc các kênh thông tin chính thống.

Việc nhờ “cò mồi” can thiệp, thậm chí làm giả giấy tờ nhằm đủ điều kiện xét duyệt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tiền mà còn có thể vi phạm pháp luật.

Tin vào lời hứa “chắc suất”, không ít người mất hàng tỷ đồng nhưng vẫn không có nhà.

Bên cạnh đó, các giao dịch đặt cọc, chuyển tiền cho cá nhân hoặc tổ chức không rõ ràng cần tuyệt đối tránh. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trót chuyển tiền, người dân nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

Với những người đã và đang được hưởng chính sách nhà ở xã hội, việc tuân thủ quy định về sử dụng, chuyển nhượng cũng cần được đặt lên hàng đầu. Các hành vi mua bán trái phép, lập vi bằng khi chưa đủ điều kiện đều có thể dẫn tới rủi ro pháp lý trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm sau này.