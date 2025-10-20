Cau rớt giá thảm hại vì thương lái Trung Quốc bất ngờ 'quay xe'

Giữa vụ thu hoạch chính, người trồng cau ở Quảng Ngãi như ngồi trên đống lửa khi giá cau rớt thê thảm, giảm hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương lái Trung Quốc - thị trường tiêu thụ chính bất ngờ “quay xe”, chỉ mua cau trái dài, dứt khoát từ chối cau trái tròn.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, giá cau tươi tại Quảng Ngãi hiện chỉ còn 12.000 - 13.000 đồng/kg, trong khi cùng thời điểm năm ngoái lên tới 70.000 - 85.000 đồng/kg. Những vườn cau trĩu quả giờ chỉ còn lác đác vài người hái, chọn lựa từng chùm cau “đúng chuẩn” để bán.

Người đi thu mua cau chỉ chọn cau trái dài để mua.

Ông Thống - chủ vườn một vườn cau hơn 300 gốc ở xã Trà Giang - than thở, cau tròn giờ hái cũng chẳng ai mua. Người hái cau chỉ chọn những cây có trái dài, còn cau tròn thì để nguyên, chín luôn trên cây.

Vụ trước, vườn cau của ông Thống thu về khoảng 130 triệu đồng, nhưng năm nay dù vào chính vụ, nhưng ông mới được hơn 12 triệu đồng.

“Năm ngoái, cau gì họ cũng mua ào ào, còn tranh nhau trả giá. Giờ thì trái tròn coi như bỏ không. Cau dài cao nhất cũng chỉ 15.000 đồng/kg, mà giờ còn 12.000 đồng thôi”, ông Thống nói thêm.

Cau trái dài vẫn được thu mua, nhưng giá chỉ 12.000 đồng/kg, giảm hơn 6 lần so với thời điểm này của năm 2024.

Quảng Ngãi - nơi được xem là “thủ phủ” cau lớn bậc nhất cả nước, vốn được thương lái Trung Quốc đánh giá trái cau đẹp và chất lượng bậc nhất Việt Nam. Thế nhưng, tại các xã Thiện Tín, Nghĩa Hành, Đình Cương… nơi có khoảng 750 ha cau, người dân cũng đang “thở dài” khi Trung Quốc bất ngờ “quay xe”, không mua cau tròn.

Một số chủ vườn lớn vẫn bán được cau trái tròn nhưng với giá “hữu nghị”, chỉ vài trăm đồng đến 3.000 đồng/kg. Người hái và chủ lò thu mua cau tròn chủ yếu để giữ mối, làm ăn lâu dài với các vườn này.

Một số chủ vườn lớn vẫn bán được cau trái tròn nhưng với giá “hữu nghị”, chỉ vài trăm đồng đến 3.000 đồng/kg...

Chủ một lò sấy cau lớn ở Quảng Ngãi chia sẻ: “Chúng tôi rất muốn thu mua hết cau cho dân, nhưng phía bạn hàng Trung Quốc không mua cau tròn. Họ kiểm hàng rất gắt, chỉ cần lẫn vài trái tròn trong lô cau dài là hủy đơn ngay, không chịu lấy. Nên cũng đành sống chung với sóng”.

Anh H - một thương lái làm việc trực tiếp với đối tác Trung Quốc - cho biết, đã ngưng thu mua cau hơn một tháng nay vì thị trường “đầy bất ổn”.

“Đầu vụ họ mua ồ ạt, giá cao nhất 42.000 đồng/kg, trái tròn, trái dài gì cũng mua, nhưng chỉ kéo dài nửa tháng rồi lao dốc và ngưng hẳn mua cau tròn. Thị trường thất thường quá, tôi phải dừng lại, nếu ôm hàng giờ chắc lỗ nặng”, anh H. nói.

Giá cau giảm, các chủ lò cũng dè chừng việc thu mua để sấy khô.

Ngay cả anh H., người thường xuyên giao dịch với thương lái Trung Quốc cũng không biết nguyên nhân, lý do gì khiến họ ngừng thu mua cau tròn. “Họ bảo doanh nghiệp bên kia đã đủ nguồn hàng, hạn chế nhập thêm.

“Hiện những chủ lò còn mua cau tròn ở Quảng Ngãi chủ yếu để bán cho các chợ trong nước phục vụ làm mâm lễ cưới, dâng hương…, chứ Trung Quốc đã dừng mua cau tròn rồi”, anh H. nói thêm.

Ngành chức năng đã khuyến cáo, nhưng nhiều nông dân vẫn xuống giống vì tin vào chu kỳ “trúng đậm” của năm trước.

Năm 2024, giá cau tại Quảng Ngãi và nhiều tỉnh từng đạt mức kỷ lục 85.000 đồng/kg. Nhưng chỉ trong 10 ngày, giá lao dốc còn 25.000 đồng/kg, sau đó thương lái chỉ “lựa” mua cau đẹp. Năm nay còn khốc liệt và diễn ra nhanh hơn.

Do giá cau phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nên năm 2024 giữa “bão giá”, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi liên tục khuyến cáo người dân không ồ ạt mở rộng diện tích. Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn xuống giống vì tin vào chu kỳ “trúng đậm” của năm trước.