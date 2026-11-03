Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp gần 5 triệu cổ phiếu trong một tháng

Theo báo cáo kết quả giao dịch công bố ngày 2/11/2026, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1.837.800 cổ phiếu PNJ.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong phiên 30/10/2026. Trước giao dịch, bà Giao nắm giữ 11.704.221 cổ phiếu PNJ, tương đương 2,29% vốn điều lệ. Sau khi bị bán giải chấp, lượng cổ phiếu còn lại giảm xuống 9.866.421 đơn vị, tương ứng 1,93% vốn.

Như vậy, chỉ trong một phiên giao dịch, số cổ phiếu bị bán giải chấp tương đương khoảng 15,7% lượng cổ phần bà Giao nắm giữ trước đó.

Trước khi giao dịch diễn ra, ngày 30/10, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã thông báo dự kiến bán giải chấp khoảng 2,17 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Giao. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 30/10 và kéo dài cho đến khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc tài khoản đáp ứng tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

So với khối lượng dự kiến, số cổ phiếu thực tế bị bán trong phiên 30/10 thấp hơn khoảng 332.000 đơn vị.

Đây là lần thứ hai trong tháng 10 cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Giao bị bán giải chấp. Trước đó, ngày 8/10, Công ty Chứng khoán VNDIRECT đã bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ của bà Giao thông qua phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch đầu tiên, lượng cổ phiếu bà Giao nắm giữ giảm từ 14.644.221 đơn vị xuống còn 11.704.221 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 2,86% xuống 2,29%.

Tính chung hai đợt bán giải chấp ngày 8/10 và 30/10, tổng cộng 4.777.800 cổ phiếu PNJ của bà Giao đã bị bán ra thị trường, tương đương khoảng 32,6% lượng cổ phần bà nắm giữ trước đợt giải chấp đầu tiên. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của con gái Chủ tịch PNJ giảm từ 2,86% xuống còn 1,93% chỉ trong 22 ngày.

Đợt bán giải chấp mới nhất diễn ra khi thị giá PNJ tiếp tục chịu áp lực giảm. Kết thúc phiên 30/10, cổ phiếu PNJ đóng cửa ở mức 15.500 đồng/cổ phiếu, giảm 3,43% so với phiên trước đó.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa này, lượng cổ phiếu bị bán giải chấp trong phiên 30/10 có giá trị khoảng 28,5 tỷ đồng. Đây chỉ là giá trị ước tính, không phải giá trị thực tế của các lệnh bán.

(Ảnh minh họa)

Việc bà Trần Phương Ngọc Giao liên tiếp bị bán giải chấp diễn ra trong giai đoạn nhiều thành viên gia đình Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung thực hiện các giao dịch cổ phiếu quy mô lớn.

Trước đó, ngày 11/9, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và là con gái bà Dung, đã bán 7 triệu cổ phiếu. Một người con gái khác của Chủ tịch PNJ là bà Trần Phương Ngọc Hà cũng hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 11 đến 18/9.

Hai giao dịch trên nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn lực tài chính của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung nhằm hỗ trợ vốn cho hoạt động kinh doanh của PNJ. Đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, tiếp tục hoàn tất bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai phiên ngày 1 và 2/10, với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Cộng thêm hai đợt bán giải chấp của bà Ngọc Giao, tổng khối lượng cổ phiếu PNJ được các thành viên gia đình Chủ tịch bán chủ động hoặc bị bán giải chấp trong những giao dịch nêu trên lên tới gần 38,78 triệu đơn vị.

Trong đó, 34 triệu cổ phiếu được bán theo các giao dịch chủ động của người nhà lãnh đạo, còn gần 4,78 triệu cổ phiếu thuộc hai đợt bán giải chấp của bà Giao.

Theo báo cáo giao dịch ngày 2/11, sau đợt giải chấp mới nhất, tổng lượng cổ phiếu PNJ do bà Giao cùng hai người có liên quan được kê khai trong báo cáo nắm giữ còn 35.895.903 đơn vị, tương đương 7,01% vốn điều lệ.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung sở hữu 15.021.283 cổ phiếu, tương ứng 2,93% vốn điều lệ. Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, nắm giữ 11.008.199 cổ phiếu, tương đương 2,15%. Phần còn lại là 9.866.421 cổ phiếu do bà Trần Phương Ngọc Giao sở hữu, tương ứng 1,93%.

Diễn biến giảm sở hữu của người nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ trải qua giai đoạn biến động mạnh. Từ mức trên 60.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2026, thị giá PNJ đã giảm sâu, xuống còn 15.500 đồng vào cuối tháng 10.

Sang phiên 2/11, cổ phiếu PNJ nhích lên 15.600 đồng/cổ phiếu, tăng 0,65% so với phiên liền trước, song vẫn giao dịch quanh vùng giá thấp nhất trong nhiều năm.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý III/2026 của PNJ cho thấy doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt khoảng 471 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ.