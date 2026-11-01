Cổ phiếu Intel trải qua ngày tồi tệ nhất 56 năm, thiệt hại 12 tỷ USD

Cổ phiếu Intel lao dốc, chính phủ Mỹ mất 12 tỷ USD giá trị cổ phần

Đây là trở ngại lớn đối với CEO Lip Bu Tan, người được bổ nhiệm vào tháng 3/2025. Kể từ khi nhậm chức, ông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm vực dậy Intel sau khi công ty bỏ lỡ giai đoạn đầu của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà giảm của cổ phiếu Intel cũng gây thiệt hại đáng kể cho chính phủ Mỹ. Hơn một năm trước, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy việc để chính phủ Mỹ nắm giữ 10% cổ phần Intel. Dù khoản đầu tư này vẫn đang có lãi, giá trị số cổ phần trên đã giảm khoảng 12 tỷ USD chỉ trong phiên giao dịch ngày 30/10. Nvidia, một cổ đông lớn khác của Intel, cũng chứng kiến giá trị khoản đầu tư vào công ty giảm khoảng 6 tỷ USD.

Trước khi Intel công bố kết quả kinh doanh hôm 29/10, cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 150% từ đầu năm, nhờ nhu cầu đối với bộ xử lý trung tâm (CPU) ngày càng tăng. Đây là loại chip đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng AI có khả năng tự thực hiện nhiều tác vụ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tại DA Davidson đã hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu Intel từ mua xuống trung lập trong phiên 30/10. Báo cáo của nhóm phân tích có tiêu đề “Chưa được khắc phục”.

“Chúng tôi hiểu rằng thị trường máy tính cá nhân đang chịu ảnh hưởng trên toàn ngành. Tuy nhiên, thật khó để lý giải mức định giá hiện tại của Intel khi hoạt động kinh doanh đang suy yếu đáng kể như vậy”, các nhà phân tích nhận định.

Cổ phiếu Amazon cũng giảm 1,4% trong phiên 30/10, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý III thấp hơn dự báo của thị trường cả về doanh thu và lợi nhuận. Công ty vẫn giữ nguyên kế hoạch chi tiêu vốn cho năm 2026 ở mức 220 tỷ USD.

Amazon đồng thời ghi nhận dòng tiền tự do âm trong quý thứ hai liên tiếp, với mức thâm hụt tăng mạnh so với quý trước.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,9%, khép lại một tuần giao dịch khó khăn đối với nhóm cổ phiếu công nghệ sau khi nhiều doanh nghiệp lớn công bố kết quả kinh doanh.

Hôm 29/10, cổ phiếu Alphabet cũng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử, mất hơn 12%. Đà giảm tiếp tục kéo dài sang phiên 30/10.

Các doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn khác cũng chịu áp lực bán mạnh. Cổ phiếu Nvidia giảm 4%, Broadcom mất hơn 5%, trong khi Qualcomm, nhà sản xuất chip cho thiết bị di động, giảm 11%.

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về quy mô chi tiêu khổng lồ cho AI của những tập đoàn công nghệ lớn, đồng thời đặt câu hỏi liệu các khoản đầu tư này có thể tạo ra lợi nhuận tương xứng hay không.

“Tôi không nghĩ đây là thời điểm mang tính quyết định, nhưng đây là lúc các nhà đầu tư cần suy nghĩ kỹ về lý do thị trường vẫn tập trung quá đông vào một số cổ phiếu, dù các yếu tố kinh doanh cơ bản vẫn khá tích cực”, ông Matt Orton, chiến lược gia thị trường trưởng tại Raymond James, chia sẻ.

Intel chật vật phục hồi vì thị trường PC suy yếu và sự cố nhà máy

Đối với Intel, dự báo kinh doanh kém khả quan phản ánh những khó khăn của thị trường máy tính cá nhân (PC), khi giá bộ nhớ và nhiều linh kiện khác tăng cao. Theo Counterpoint Research, lượng máy tính cá nhân xuất xưởng trên toàn cầu trong quý II đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

CEO của Intel, ông Lip-Bu Tan.

Intel dự báo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý hiện tại đạt 25 cent, với doanh thu từ 15 tỷ đến 16 tỷ USD. Trong khi đó, theo dữ liệu của LSEG, giới phân tích dự báo doanh thu của công ty đạt 17,1 tỷ USD và EPS ở mức 43 cent.

“Chúng tôi dự đoán thị trường PC sẽ tiếp tục suy giảm ít nhất đến hết nửa đầu năm sau”, Giám đốc tài chính Intel David Zinsner cho biết trong thông cáo báo chí. Ông nói thêm rằng công ty sẽ tiếp tục kiểm soát chặt các khoản đầu tư vào năng lực sản xuất và vốn lưu động nhằm tăng nguồn cung, đồng thời chuẩn bị cho tăng trưởng trong tương lai.

Dự báo của Intel cũng đã tính đến tác động từ vụ nổ tại một nhà máy ở Israel hồi đầu tháng, khiến hai công nhân thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Ông Zinsner cho biết sự cố này có thể khiến doanh thu của công ty giảm khoảng 600 triệu USD trong hai quý.

CEO Lip Bu Tan gọi đây là một “tai nạn đáng tiếc và bi thảm”, đồng thời cho biết vụ việc đã gây gián đoạn kéo dài tại nhà máy, ảnh hưởng đến hoạt động giao hàng các dòng chip 10 nanomet.

Một trong những trọng tâm trong kế hoạch phục hồi Intel của ông Tan là phát triển mảng sản xuất chip theo hợp đồng. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng và tạo dựng vị thế trên thị trường.

Intel hiện là nhà sản xuất chip logic tiên tiến duy nhất có trụ sở tại Mỹ. Công ty đang sản xuất hàng loạt dòng chip 18A tại nhà máy mới ở bang Arizona. Đây được xem là một lựa chọn thay thế cho Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC). Nhà máy tiếp theo của Intel tại Arizona dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2028.

Dù vậy, Intel hiện vẫn chưa công bố khách hàng bên ngoài nào sử dụng các dòng chip mới của mình.

CEO Lip Bu Tan cho biết công ty dự kiến có một số khách hàng sẵn sàng công bố thông tin hợp tác trong hai quý tới. Ông cũng khẳng định Intel đang đạt được những tiến triển đáng kể trong quá trình phát triển dòng chip 14A thế hệ tiếp theo.